“金曲歌王”林俊杰6月办线上演唱会，最高票价$188！

JJ林俊杰自2018年3月展开《圣所》世界巡回演唱会，历时两年走过43个城市，共66场次，与160万观众共同创造了属于“圣所的人”独有美好回忆。

经过一年多的筹备与规划，JJ宣布将在6月6日举办《圣所 FINALE》终点站线上演唱会，和往年的演唱会最大的不同是，这次虽然是线上，但却不限距离、地点，并且同一个时间全球粉丝齐集和JJ一起嗨歌！

JJ的《圣所 FINALE》终点站线上演唱会是属于售票演唱会，将在5月12日中午12时正式售卖，票价是38新元、48新元、68新元和188新元，演唱会消息公布后，有读者反映售票演唱会分4种票价，且最高票价高达188新元，买不同配套的人看到的演唱会会有什么不同？毕竟和实体演唱会比较，线上演唱会不过是透过电脑、平板电脑及手机观赏，似乎角度都一样。

针对读者的提问，记者今早询问主办方飞凡娱乐，负责人回答说：“凡购买门票者，都将获得周边产品，而不同票价的周边产品也不一样，例如38元的只得到‘时空通行证’、188元的除了有‘时空通行证’之外，也将获得互动光芒手环、圣所挂上挂布海报、圣所写真卡片组、圣所装进帆布袋。”

根据演唱会的宣传资料，4种票价将分成4种不同配套，包括38新元的“标准时空旅人”、48新元的“光芒时空旅人”、68新元的“进阶时空旅人”和188新元“顶级时空旅人”，每个配套所获赠的周边产品数量不一样，例如“进阶时空旅人”包含门票在内共有5样周边产品，188新元“顶级时空旅人”包含门票则有6样周边产品。

负责人强调，在这些周边产品中，互动光芒手环将在特设的歌曲中亮起灯来，虽然观众在线上看演唱会，但也一样能和JJ零距离互动。

线上和JJ紧紧相扣

《圣所FINALE》虽然是线上演唱会，但JJ一点也不马虎，花费一年的时间筹备与规划，演唱会将结集《圣所 1.0》以及《圣所 2.0》的精髓，内容、歌曲、音乐编排的重整到舞台设计、全新服装造型、视觉创意等，都将为粉丝带来一场震撼的舞台表演，让每一位在线观看的观众都能身临其境，与 JJ紧紧相扣。

JJ林俊杰《圣所 FINALE终点站 线上演唱会》，6月6日晚上8时举行，票价分为38新元、48新元、68新元和188新元，门票将在5月12日中午12时开卖，新马港台澳门粉丝可透过Sistic网址购票（www.sistic.com.sg/events/sljjlin0621）；至于中国大陆售票详情则另行通知。

主办方强调，基于疫情关系，关于寄送配套中附赠的周边产品可能会因目的地的当地法律、法规和政策而有所延误、无法送到，任何保证和赔偿均不会适用于上述情形，盼购票者谅解。