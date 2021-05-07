本地马来导演开先锋 华巫通婚电影台湾上映

成为第一个电影在台湾公映的本地马来导演，雷米沙里（Remi M Sali）接受《联合晚报》访问时说：“好紧张，不知道台湾电影观众的反应会如何。”

沙里所执导的《不是我妈妈的烘焙》（Not My Mother’s Baking）掺杂了本地语言色彩包括华语、英语、马来语等对白，刻画本地演员张丞礼饰演的华人录影师，在为马来名厨西蒂的女儿莎拉拍摄视频时，擦出爱火，并走上婚姻殿堂，但两个家族的文化不同，惹出不少笑话。影片今天（5月7日）起在台湾公映，雷米沙里说：“在台北、桃园、新竹、台中、台南和高雄。我很好奇台湾观众对这部新加坡电影的看法。”

其实台湾一些影评已出来，还给予好评，其中一篇写道：“妈妈是明星vs叛逆想要有自主权的女儿”…等等，《不》导演熟稔地加入各种冲突的元素，不断又不断地抛出各种值得深论的议题，我想这些问题没有一个标准答案，是非对错只是旁观者所硬要扣上的帽子，电影中选择以圆融处理一切，不管是文化隔阂，还是家庭的代沟，甚至是爱情上的认知错误，都以退为进，都在各退一步之下达到一个双方都满意也能接受的和局。

对于好口碑，雷米沙里说：“很正面的影评。我希望观众也能接受这部电影。”

他透露台北101于5月6日至8日的放映被挪后：“因为那里本周出现了冠病案例。不过4月30日的推介与首映很成功，戏票都售罄。”

本地老姜池素宝演出张丞礼的父亲，马来名厨西蒂（Siti Mastura Alwi）与女儿莎拉（Sarah Ariffin）首次演出电影，演出名厨母女。哈莉玛总统的照片也“客串”演出。沙里说用总统的照片，有向通讯及新闻部与资讯通信媒体发展局请示。

影片送审三个月 本地一刀不剪上映

沙里毕业于义安理工学院，曾为电视台等拍摄节目，短片作品也曾在新加坡国际电影节夺奖，作品特色是爱探索不同种族的故事。

《不》探索不同种族的文化与宗教信仰，当中大胆的情节与对白，演员与摄制队一度担心会不会给导演带来不必要的麻烦，导演对演员与剧组的关心充满感激。影片送审三个月后才拿到分级，去年12月本地公映时一刀不剪列为NC16。

影片由台湾片商Cineplex Development Co在台湾发行，世界各地的发行则是总部在本地与伦敦的108 Media。