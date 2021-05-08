利路修厌世脸红到国际 BBC邀采访“得不到回复”

（综合讯）俄罗斯籍的利路修（Lelush）因参加中国男团选秀《创造营2021》，在节目上一直摆着“厌世脸”，加上对成团不感兴趣，一心想早点“下班”的态度，甚至拜托观众不要再为他投票，因而爆红。

节目结束后，利路修的人气却没下降，一直在微博热搜上。他不仅被拍到在中国各大城市散步，前天更登上英国媒体BBC，并以《俄罗斯模特儿以面瘫表情在中国变身厌世代表》为标题，大篇幅报道他如何在《创造营2021》中，以消极的态度崭露头角，甚至圈粉，更分享多张网友为他制作的迷音梗图。不仅如此，报道还提到利路修在选秀结束后，除了须要公开露面的工作场合之外，态度十分低调且并没有积极地在媒体上经营形象，就连BBC对他发出采访邀请都得不到回复，报道曝光后网友纷纷笑说“利老师在散步，勿扰”“好不容易下班，利老师可是不会轻易上班的”“记者干脆到散步路上堵他吧”。

其实利路修参赛是场“美丽的误会”。天王星娱乐的创办人Ivan王友良因为疫情的关系，无法陪伴旗下日本艺人羽生田挙武（Amu）和喜内优心（Yuji）参赛，于是拜托朋友利路修照顾两名选手，并教他们中文，充当翻译。由于外形帅气高冷，利路修反而被工作人员相中力邀参加节目，成了学员。他在节目中多次强调不想成团出道，熬到成团夜结束的第二天，他在微博笑说“自己终于下班了”，俄罗斯驻华大使馆还转发该微博说：“恭喜你，好好休息。”