林俊杰6月办线上演唱会 最高票价188元

（本地讯）金曲歌王JJ林俊杰将在6月6日举行“圣所Finale”线上演唱会，这是他历时两年“圣所”世界巡回演唱会的终点站，5月12日正式开票。林俊杰在3月27日庆祝40岁生日时办了面簿直播，当时就宣布将办这场线上演唱会，让歌迷兴奋不已。林俊杰是第一位举办如此大规模线上直播演唱会的本地歌手。

特制互动发光手环

“圣所”演唱会自2018年3月开始巡回，两年巡遍43个城市，共66场，林俊杰与160万观众共创了美好的回忆。经过一年多的筹备与规划，“圣所Finale”将在线上举办，不限距离、地点，邀请全球歌迷一起参与。

这场演唱会集结“圣所1.0”及“圣所2.0”的精髓，将舞台与表演毫无保留地再现，林俊杰要与歌迷重拾撼动场馆的热度及一同呐喊的悸动。演唱会特制含互动机制的发光手环，让每一个在线观看的观众都能身临其境，与林俊杰紧紧相扣。

门票（不包括中国大陆）分38元、48元、68元、188元（未包括行政费），5月12日（星期三）中午12时，通过www.sistic.com.sg/events/sljjlin0621公开发售。中国大陆地区用户购票详情另行公布，请留意Isotope Productions官方社交媒体账号。