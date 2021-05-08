“不适合网上带货” 郑斌辉自嘲有张不友善的脸

“阿哥”郑斌辉昨天（5月7日）傍晚作客96.3好FM面簿直播节目《红人客栈》，接受DJ温国贤和陈丽仪的访问，节目中“阿哥”闲话家常，谈工作说日常，偶尔还幽自己一默，让人看到他风趣诙谐的另一面，此外，高尔夫球打得好的郑阿哥，还在现场指导丽仪如何挥棒。

近年来，郑斌辉的工作重心转移到中国，也拍了不少剧集，像《射雕英雄传》《绝代双骄》和《大侠霍元甲》，去年因疫情关系，他回到新加坡，但也没片刻闲着，还到马来西亚新山完成了《灵魂摆渡：南洋传说》。

最近，郑阿哥拍摄的《大侠霍元甲》播出后，收视传捷报，在访谈中他感到非常欣慰，说非常开心，“因为拍戏是非常辛苦的一件事，大家所看到的是所有我们付出的精华，大家喜欢剧集，对我们演员来说是一件开心的事。”

在《大侠霍元甲》中郑阿哥饰演一名土匪，和赵文卓、释小龙合作，虽然剧集有好收视，但郑斌辉却有一些些的小遗憾。

原来在开拍前，郑斌辉期待自己剃光头留辫子，做清代时的装扮，可惜造型师却认为他是个土匪，不会“循规蹈矩”依照习俗，所以只让他剃了两边的头发，头顶戴着假发，然后后边留个辫子。

郑阿哥在中国多半拍古装戏，主持人问他是否向往拍摄文艺电视剧，他坦言自己很想，“我有告诉导演郭靖宇，可否让我拍拍文戏，在剧中谈谈恋爱。”

郑斌辉也透露这些年来拍动作戏，难免受伤，而今他全身都是伤，“从脖子、肩膀、胳膊到膝盖到腰都有受伤过。”

疫情宅家充实自己

去年疫情暴发，郑斌辉除了到马来西亚拍摄《灵魂摆渡：南洋传说》，大部分的时间都宅在家，鲜少出门。

他说，他自己本身是个宅男，所以长时间宅家，对他而言不觉得烦闷，相反地，可以上网看他爱看的记录片、自修、阅读一些他想要读的书籍，例如财经类，他笑说：“我开心都来不及呢！”

国贤问他，那段日子是否曾想过和其他艺人一样在网上带货？

郑斌辉听后，现场示范带货卖榴梿，然后自我调侃地说：“我知道我有一张not very friendly（不友善）的脸孔，不太适合做sales（行销）。”

他表示自己知道外表给人很严肃、不爱笑、又很凶的感觉，所以“我不适合网上带货”，不过，说罢，郑斌辉幽默地说：“其实我是不错的，我也有一点点的幽默感，然后我有一点点的才华。”

明年计划导戏

对于明年的规划，郑斌辉透露会自编自导一部短片。

郑斌辉说，本地电影人林德年初和他接触，说明年想拍一系列的4部电影，其中一部希望由他负责。

“我会负责写剧本和当导演，目前已经有了一个概念，但剧本嘛，要慢慢写，至少要花9个月才写出来。”

问他会参与演出？

他笑说：“如果没有budget，我就自己演咯！”

不过，他还是希望专注当导演，不要演。