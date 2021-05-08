黄晓明出走两个月 一反常态戏接戏狂操30小时

（综合讯）中国男星黄晓明近月戏接戏，导演爆连续开工30个小时。

黄晓明与Angelababy（杨颖）的婚姻状况近年备受关注，向来注重家庭的他，近月突然一反常态戏接戏，做了“不回家的男人”。

据中国媒体报道，黄晓明今年2月在《戴假发的男人》中演完秃头的德士司机，马不停蹄即刻到重庆参与电影《最后的真相》的演出，《最》再重庆取景，拍摄期超过50天，黄晓明变相离家近两个月。据报道，这次黄晓明不只是参与演出，也以行动支持电影业，投资过千万港币（约百万新元）兼任监制，全为支持新进电影导演李太阁。

杨颖欲投资《战狼3》被拒 传她演技不被接受

黄晓明投资千万港币支持新导演，太太Angelababy近日也被幕后人爆指她想“带资进组”，有报道指，Angelababy看准《战狼2》票房大收56.9亿人民币（约11.7亿新元），而且带旺女主角卢靖姗事业更上一层楼，所以也有意投资吴京的新片《战狼3》并担任女角。

岂料，Angelababy一番盛情最终被吴京一口拒绝，传被拒的原因是有人无法接受她那“瞪眼式演技”。但对于这则传闻，Angelababy透过好友回复：“假新闻，不用理会。”

不休不眠 被赞敬业

黄晓明在《最后的真相》饰演颓爆律师，与好戏之人闫妮、金马影帝涂们、阚清子、张嘉鑫及王影璐等合作，虽然拍摄时有媒体重提太太Angelababy当年介入他与李菲儿恋情的旧传闻，但丝毫没有影响其工作情绪。

目前《最》片已经杀青，导演李太阁昨日（7日）接受中国媒体访问时，猛赞黄晓明，说：“他是一位很专业的演员，工作时绝对不会把额外的情绪带进剧组，相反更曾经为了赶进度30小时不停开工，不眠不休。他的敬业与专业，实在令人敬佩！”

问及关于黄晓明有份投资该电影，李太阁表示知道黄晓明是投资者之一，但详细情况不清楚，也不方便说。