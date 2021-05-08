年过45岁 实力外貌兼有 韩国“大叔级”男神荧幕展魅力

不让小鲜肉专美，大叔荧幕展魅力！

韩剧中的小鲜肉总让许多少女心花怒放，其实有好些年过45岁的大叔级演员，魅力不逊小鲜肉，也虏获不少熟龄女粉。

近期好几位大叔级男神有作品与观众见面，他们虽然不再是翩翩少年，但外形和身材都保持得很好，关键是他们有的不只是外貌，还有实力。

池珍熙（50岁）

◆作品：Undercover

热播剧《Undercover》改编自英国BBC同名电视剧，池珍熙饰演脚踏车店老板韩政贤，与妻子崔然秀及一对子女过着简单幸福的生活，但他其实有一个隐瞒妻子30年的秘密。

韩政贤的真实身份是国家安全局卧底李石奎，30年前伪装身份接近活跃于学运的崔然秀，利用她捉拿学运领袖。岂料李石奎对崔然秀动了真心，后来离开组织，与崔然秀结婚，并以韩政贤的身份继续生活。时隔多年，国家情报局找上韩政贤给他一个新任务，并威胁他若不照办，就揭发他的身份。

池珍熙剧中穿紧身运动上衣骑脚踏车，英姿飒爽，隐约可见结实的肌肉线条，身材壮爆。他成熟稳重的气质，还有眉宇间透露的忧郁气息，非常贴合角色，也充满熟男魅力。50岁的他，更挑战不少动作戏，大多亲自上阵，包括被车撞、掉到海里等。

金明民（49岁）

◆作品：Law School

《Law School》正在Netflix播出，金明民饰演检察官出身的法学院教授杨钟勋，以毒舌闻名。法学院发生谋杀案，杨钟勋成了嫌犯，剧情由此展开。杨钟勋常用锐利的眼神和严肃的表情面对学生，金明民的扑克脸相当传神，也带神秘感，有种让人猜不透的吸引力。

金明民2008年凭《贝多芬病毒》大红，得奖无数，有“演技之神”“演技天才”“演技大师”等美誉，但他谦虚回应：“我觉得我的演技还配不上这样的好评，请大家不要再这样说了。”

申河均（47岁）

◆作品：怪物

看申河均演出，是一种享受，总会被他吸入到剧情和角色当中。在《怪物》，他充满张力的演技，还有深不可测的眼神和笑容，更是令人折服。他饰演重案组刑警，在调查一起连环杀人案。看剧时，你会随着他抽丝剥茧，也会因为他神情突然的转变，怀疑他就是凶手，精神和视线都被他紧紧地扣住。

李瑞镇（50岁）

◆作品：Times

李瑞镇近年在综艺节目的“傲娇男”形象深受欢迎，但在戏剧方面其实力求突破，上一部作品《圈套》饰演大恶魔，彻底颠覆形象，令人惊喜，今年在穿越剧《Times》饰演极力追求真相的记者，角色有许多复杂的情绪转折，他展现了自然又沉稳的演技。

车胜元（51岁）

◆作品：那一夜

看车胜元与金秀贤两代男神飙戏，粉丝一定乐坏了！《那一夜》改编自BBC影集《司法正义》，讲述金秀贤饰演的大学生一夜之间突然成了杀人案嫌疑犯，车胜元饰演的律师是唯一愿意帮助金秀贤的人，剧集下半年播出。

车胜元近年在综艺节目《一日三餐》和《西班牙寄宿家庭》展现高超厨艺，令人赞叹。观众虽然喜欢他在综艺节目亲切又幽默的表现，但也想念他的演技，《那一夜》是他继2017年的《花游记》之后，相隔四年回归小荧幕，令人期待。

宋承宪（45岁）

◆作品：Voice 4

深受好评的《Voice》系列剧集下个月播出第四季，男主角从上两季的李阵郁换成宋承宪。多年来保持俊秀的外表，宋承宪魅力不减，但给人感觉偶像包袱还是很重，所以即使近年积极开拓戏路，但演技一直不够放。他在《Voice 4》饰演从国外回来的警察，有李阵郁的第一季张赫珠玉在前，相信压力不小。