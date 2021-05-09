黑袍正义-鸦色刑事组

Ichikei's Crow–The Criminal Court Judges WakuWaku Japan

（星和Ch813，新电信Ch268/520）

星期日晚上11.00，星期五晚上10.00

有笑有泪，让人直呼爽快的日本悬疑法律新剧，特立独行的法官入间道夫（竹野内丰饰）为杜绝冤案发生，总是亲自到现场采证，厘清真相，精英型法官千鹤（黑木华饰）则完全相反，个性一板一眼。两人价值观及处理案件的方式虽南辕北辙，却在命运的牵引下相遇，一起揭露难解悬案背后的真相。

天衣无缝的她 A Little Princess

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.15

72岁的边末顺（罗文姬饰）独自生活，一天，从未见过的12岁女孩罗公主（金秀安饰）背着刚出生的妹妹珍珠突然出现，声称她们是边末顺的孙女，末顺的平静生活被打破了。

生前约死后 Till We Meet Again

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：马浚伟、顾美华、余香凝、黄定谦。家伟一直希望可以再见到母亲，但十年来母亲一直避开他，令他多年来被抑郁症吞噬。当家伟突然恢复失去的回忆，想起自己曾对母亲所做的一切，那件不可原谅的事，导致母子要分开十年之久。

锋回路转 Knives Out

Fox Movies（新电信Ch414） 晚上9.00

知名小说家哈兰斯隆比85岁生日隔天在自家庄园离奇自杀，遗留了亿万遗产。大侦探布兰科（Daniel Craig饰）被匿名人士雇来调查真相，哈兰的孙子兰森（Chris Evans饰）也秘密调查此案。布兰科发现事情并没有想象中那么简单，家族成员都有不可告人的秘密，每个人都想得到遗产，随着一名遗产继承人的意外亮相，真相逐渐浮出水面……