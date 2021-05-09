公开选“谋女郎”标准 张艺谋：女星整容就完了

（综合讯）中国著名导演张艺谋多年来捧红不少女星，曾演出他的作品的女艺人巩俐、章子怡、周冬雨、孙俪、倪妮等几乎都一跃成为电影圈“大咖”，被外界冠上“谋女郎”称号。最近张艺谋做客访谈节目《从何说起》，在谈及选女主角的标准时，直言拒用整过容的女星。

张艺谋说，为了角色寻找合适的人选，有自己独特的鉴定标准，首先是“这张脸要适合大银幕”，他表示生活中光彩夺目的大美人不一定就适合大银幕。

他会用镜头透过光线、角度多次检验，捕捉动态、静态来确定此人是否适合大银幕，并说演员是动态的，不是随便整个容就可以，“整容下去就完了，所以我反对整容，我觉得整容把脸上的肌肉和什么东西破坏了”。若有整容过的演员来试镜，他轻声说：“尽量……尽量，我不发现就算了，发现了我尽量避免（录用）。”

张艺谋表示，每个人的样子是爸妈给的，“是父辈生命换了一个形式继续在你身上延续”，不应该为了一个时代的审美观念，将自己整得别人都认不出来。他还指出，再加上整容医生参考的是现在的审美标准，这种美受到时代的影响和限制，更“不是永存的”。

不过，他明白爱美之心人皆有，也并非不鼓励整容，只是从拍电影的角度来看，整容会影响动态，“大银幕把你的脸放大到几万倍，那是遮不住的”。