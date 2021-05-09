陈秀环“养”出两位美女医生

本地阿姐女星陈秀环栽培出两名女医生，芳龄22岁长女蔡詠晴4月医科毕业，如今是一名合格医生，次女蔡绮耘攻读牙科，毕业后将当牙医！

今天是母亲节，身为三个漂亮宝贝蔡詠晴（22岁）、蔡绮耘（21岁）及蔡依凌（16岁）母亲的女星陈秀环，是个什么样的妈妈？

书到用时方恨少！秀环受访告诉《新明》，她感叹当年很早踏足演艺圈，只念到中四，学识有所缺欠，她坚信学识对孩子未来的发展前景占关键位置，因此，对于教育孩子，秀环一丝不苟，手把手的，凡事亲力亲为，她认为既然有机会学习，就应该努力做到最好。

不过，秀环不讳言担心自己的严厉会带给女儿压力，有一天，她忽然若有所感，问女儿：你们会“恨”我吗？

当时，女儿回她的一句话让她非常窝心：“妈妈，我明白你的苦心，正因为你时刻在督促我，才让我的成绩能自由选我要的科目，而不是被人选择！”

她透露，长女蔡詠晴在新加坡国大念了5年医科，今年4月正式毕业，如今是一名合格医生，在医院天天忙得不可开交。

拥有俏丽的上镜脸孔，拍过电影与广告的次女蔡绮耘飞澳大利亚攻读牙科，毕业后就是一名合格牙医，目前因疫情暂时回新，秀环说：“因为疫情不知道什么时候可以毕业。”

秀环“养”出两名女医生，不过，她从不邀功。

“我不要求任何回报，但很感恩，也没想到自己能收获那么多爱、认同与安慰。”

巧思炮制“椰浆饭蛋糕”献2妈妈

秀环从小就伴随慈母在厨房做饭，每年母亲节她都费煞心思炮制爱心料理，慈母爱吃辣椒螃蟹、家婆喜欢蚵煎，两名母亲都爱叻沙，但去年已做过，灵机一动的秀环想起她们都爱椰浆饭，于是“随地取材”制作了“椰浆饭蛋糕”！

从设计到调配都切合南洋风味，45分钟香喷喷出炉，“椰浆饭蛋糕”漂亮得令人惊艳，秀环笑说：“我是唯美派嘛！”

问起慈母，外形像养尊处优公主的秀环，殊不知从小就吃苦当吃补，她小时候住在Chye Kay Road的甘榜，家开杂货店、后面就是厨房，“小时候清晨就起床做家务、下厨帮忙切食材、洗衣服甚至骑脚车送货！”

“曾以为自己得不到爱”

家有3哥哥、1姐1妹的秀环，自嘲童年是“丑小鸭”，又丑又胖，家务事都落在她身上，印象中送过10公斤的米，途中还被狗咬；有一次送汽水，途中不慎将一整箱汽水倒翻全数抛入大水沟，她被玻璃碎所伤，回家还挨骂......

秀环满心委屈，“我曾暗自流泪，觉得自己是个得不到爱的孩子，但如今回想，正因为妈妈对我的高要求，我被训练得很耐操，也很懂厨房家事，任何一道菜都难不倒我！”她学会感激妈妈！

步入青葱岁月的秀环身材窈窕，出落地标致，在汤申当售货员时被梁立人、编剧朱其瑞发掘入行，后涉足演员训练班，芳龄16岁。

秀环透露，母亲担心她被骗，特别陪她去试镜，入行之后，母亲每每等到她回家才能安心关灯睡觉。

秀环做过什么令母亲很感动的事吗？

“当年拿到第1份薪水800元，我立即买了一支手表给妈妈，当时她非常感动......”