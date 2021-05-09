宋仲基、李敏镐拍剧 逾300万元入袋

（综合讯）影视串流平台拉高身价！宋仲基、李敏镐拍剧赚超过300多万新元，金秀贤被指每集收5亿韩元（约60万新元）。

影视串流平台越来越普及，制作的需求随之上升，带挈韩星身价暴涨。有业内人士指出，为确保韩剧的吸金力，制作公司必须邀请人气韩星吸睛，才能提高海外版权收益，韩星的戏酬因此上升。

金秀贤被指每集收60万

有指，《虽然是精神病但没关系》的主角金秀贤每集酬劳达2亿韩元（约24万新元），与《The King：永远的君主》的李敏镐平起平坐。不过，早前有传金秀贤主演的新剧《那天晚上》一集剧酬已升至5亿韩元（约60万新元），若传闻属实，他可能打破裴勇俊保持的一集2.5亿韩元（约30万新元）纪录，成为“最高身价韩星”。

《The King》共16集，李敏镐被指入袋约380万新元。刚完成新剧《黑道律师文森佐》的宋仲基被指，一集电视剧酬劳为1.8亿韩元（约21万新元）至2亿韩元（约24万新元），以《黑》剧为例，全剧20集，至少稳赚420万新元。

去年主演人气剧《爱的迫降》的玄彬，有指每集收1.5亿韩元（约18万新元）至1.8亿韩元（约21万新元）。影帝级的李炳宪之前主演《阳光先生》时，每集收1.5亿韩元（约18万新元）。最近主演韩剧《Mouse》的李昇基，每集酬劳1.3亿韩元（约15万新元），身价同样不菲。

最近主演SBS电视台人气剧《模范计程车》的李帝勋，有指一集酬劳达1亿韩元（约12万新元）。《模》剧日前播出第九集，收视率14.7%，最高收视达16%，可见李帝勋“物有所值”。此外，《青春纪录》朴宝剑与《主君的太阳》苏志燮均是收视福将，他们每集酬劳同为1亿韩元（约12万新元）。