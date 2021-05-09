“鬼马夫妻”唱跳MV鼓励接种 国际媒体也关注

以《鬼马家族》角色载歌载舞当疫苗代言人，笑星洪爱玲连踩20小时扭伤右脚踝！

英语处境喜剧《鬼马家族》（Phua Chu Kang）在本地观众心中家喻户晓，剧中人“Phua Chu Kang”与“Rosie”应通讯及新闻部邀请，开启#IGotMyShotSG活动，拍了一支“Get Your Shot, Steady Pom Pi Pi”的宣导音乐MV，旨在加强接种疫苗对遏制病毒传播的重要性，保护自己的同时也保护所爱的人。

洪爱玲受访告诉《新明日报》，她已注射第一支疫苗，情况良好，75岁父亲完成第二支疫苗，除了出现些许疲惫，健康无恙。

不过，注射疫苗之后仍必须戴口罩、经常用肥皂洗手，积极照顾个人卫生，爱玲说：“我也鼓励我的员工尽可能在家工作。我也继续在家里或在人数有限的工作室中进行表演。”

照顾安全距离 “夫妻”无亲密接触

以《鬼马家族》角色形象拍摄宣导MV，爱玲认为主要是角色够接地气，“Phua Chu Kang”与“Rosie”都是以幽默带无厘头的方式应对周遭发生的问题，更能深入民心。

“我很开心能参与这个活动，与葛米星虽已有一段时日未见，但默契仍在，他一举手投足，我已清楚下一步要怎么做。”

“Get Your Shot, Steady Pom Pi Pi”MV从早上8时半开始拍到隔天凌晨4时，连踩20个小时，爱玲顶着厚重假发、长指甲，跳舞时深怕假发飞脱，因穿着拖鞋跳舞，时间一长扭伤右边脚踝，自嘲“老了、老了”。

拍摄隔天下床感觉刺痛，爱玲去做了推拿，停了两星期，个性活跃的她又去游泳、打球，结果脚又肿了，每天按摩，正在康复当中。

尽管“Phua Chu Kang”与“Rosie”是“鬼马”夫妻，疫情下安全第一，“我都不可以跟他有任何肢体接触”，亲昵镜头欠奉、一米安全距离最安全。

洪爱玲十指戴满戒指，穿拖鞋跳舞。（受访者提供）

《纽时》 CNN 也报道

据悉，“Get Your Shot, Steady Pom Pi Pi”宣导音乐MV视频还在国际新闻中被提及，例如《纽约时报》、《The Guardian》、CNN、播出的国家包括美国、英国、巴西、欧盟（德国，法国，意大利）、东南亚（泰国，越南，米西亚）、印度、中国等。

据统计，直至5月8日，宣导MV已超过145万人观看。

洪爱玲未被冷待 后辈给面子

娱乐圈长江后浪推前浪，被力捧的后浪不把前辈放在眼里时有耳闻，不过爱玲被问起则表示从未被冷待。

“或许我除了演员，也是Fly Entertainment的老板，见到面总会给我几分面子，以‘爱玲姐’或以‘Miss Ang’来称呼我，这么做除了尊重，可能也为自己留点‘后路’吧，哈哈。”