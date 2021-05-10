新体验或晚节不保？ 刘德华被爆加盟《哥哥的滚烫人生》

（综合讯）中国大陆芒果TV的全新真人秀节目《哥哥的滚烫人生》即将在海南开拍，网曝该节目拟邀嘉宾名单中有不少娱乐圈超大咖男星，当中包括香港天王刘德华！

据爆料，节目艺人阵容堪比春晚，除刘德华外，熟龄艺人还有陈小春、钟汉良、冯绍峰、佟大为、陈坤、胡兵等，年轻一代的艺人则有林更新、贾乃亮、魏晨、武艺、井柏然、辰亦儒、张翰等，阵容简直是现阶段大陆演艺圈的“半壁江山”。

据知情人透露，这档节目将会邀请32位熟龄男星比拼才艺，刘德华已确定加盟，或被邀请担任发起人。不过刘德华长红数十年，鲜少参加综艺，是否真的会登上选秀节目舞台呢？有人觉得名单中的男星不缺钱也不缺名，红了半辈子没必要参加；也有人觉得只要钱给到位，谁会不来呢。

爆料也指这档节目的赞助费高达8亿人民币（约1亿6500万新元），其中独家冠名就要2亿5000万人民币（约5148万新元），首席合作伙伴和超级合作伙伴都要1亿5000万人民币（近3090万新元），连最基本的行业制定也要5000万人民币（约1030万新元），哥哥们的号召力着实不小。

有网友感慨刘德华上综艺节目便是晚节不保，不过也有网友认为刘德华在圈内影响力没有人能超越，不缺资源，在他身上更没有被淘汰一说，参与综艺节目证明他是一个十分喜欢尝试新事物的人。就像他不久前开始做抖音直播，根本不会在意收益多少，单纯是一种新体验。