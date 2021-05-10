送60对 《跟你老婆去旅行》戏票

由台湾夯片《比悲伤更悲伤的故事》导演林孝谦与编剧吕安弦联手打造的华语新片《跟你老婆去旅行》（A Trip With Your Wife）不悲伤，而是爱情喜剧，刻画阿诚（张书豪饰）与阿智（凤小岳饰）大学时是好友，阿诚对吉他社漂亮女生小雅（陈妍希饰）一见倾心，阿智帮阿诚追到小雅，但当阿诚与小雅在一起后，阿智却消失了。多年后，阿诚的公司缺乏资金面临倒闭危机，他想卖掉太太小雅努力经营的蛋糕店，两人关系降到冰点。这时阿智却突然出现，愿意提供阿诚需要的资金，代价是小雅得单独陪他去旅行。

《跟》是公路爱情喜剧，远赴加拿大的跨国拍摄规模之大，是台湾电影少见的。林孝谦跟编剧吕安弦认为，从魁北克、多伦多到蒙特利尔，天气让他们最难忘，“加拿大的秋天，美就是美在不可捉摸，天气变化产生很多意外美感，尤其枫红远比勘景时所见的绿叶更美得超乎想象。”

《跟》上周四已在本地推出，新加坡报业控股华文媒体集团读者俱乐部将送出60对戏票。参加办法如下：

即日起至5月14日（星期五）晚上11时59分，读者可上网：ATripWithYourWife.sphcontests.com.sg，点击“参加抽奖”，填写基本资料就有机会赢取一对《跟你老婆去旅行》戏票。每个有效电邮有一次抽奖机会，电邮重复将视为无效。读者俱乐部将于5月18日（星期二）电邮通知得奖者，领奖细节将于得奖电邮中详述。