防儿子走偏 董至成给儿子1500元零花

（台北讯）董至成与妻子婚变后不出恶言，8日在出席舞台剧时装秀时，与黄仲昆、陈美凤、黄子佼、蔡诗芸巧扮时尚人物，出席设计师周裕颖的跨界时装秀。黄子佼笑称现场宛如“时尚大闷锅”，董至成扮演的草间弥生更令人发噱。

董至成前天对前妻“致上最崇高的敬意”。因为他和前妻经过五次试管才成功生下儿子，所以董至成非常重视母亲节和儿子生日，每年必会要求儿子向妈妈磕头，感谢妈妈经历苦难生下他。董至成如今没和儿子同住，只能把握父子相见的时间，但教养责任不变，时常叮咛儿子“好好孝顺妈妈，代替爸爸注意妈妈的健康，别让她太累，要协助分摊家事”。

一转眼儿子已经准备上高中，虽然进入叛逆期，但董至成笑称儿子还算听话，“我一个月给他3万元（台币，约1500新元），他能不听话吗？”董至成解释，因为每个月父子见面时间不多，希望努力尽到当个好爸爸的责任，让儿子生活开销无虞。“我希望他能好好学习，成为一个好人，不要去沾染一些恶习，在人格或品格道德上有偏差。”

目前儿子在私校就读的学杂费也由他负担，一学期得支付十几万台币。虽然开销不小，但董至成近日投资副业有成，自嘲“没有嫂子只好卖饺子”。最近他的水饺品牌在超商通路卖到缺货，远超出他先前预估数量。