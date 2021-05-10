谈已故双亲感触深 许振荣悔对失智母发脾气

本地男星许振荣不久前领取新传媒的超级红星奖，在台上致谢词时提到去年去世的母亲。《联合晚报》记者问他得大奖而亲不在的感受，许振荣平静地忆述过去20多年来的演艺路，说母亲每年总会号召朋友投票支持他，或亲力亲为，当他落选回家，即使表面都说没事，他仍能从母亲的眼神看到为他流露的失望和落寞，这点让他无法忘怀。

人们总爱说，逝世的亲人会在天上眷顾你，但性格向来理智的许振荣说他不相信这些，他只想说：“感谢母亲给我生命。”也希望把母亲给他的爱传给需要的人。

许妈妈生前一人照顾七个儿女，许振荣脑海里挥不去的就是缝纫机前她从早做到晚的辛勤身影。许振荣立业后，母亲一直跟他住在一起，直到晚期患上失智症。

失智者有时会无理取闹，让照顾的人倍觉辛苦，母亲患病的那几年不例外，他每天工作完疲倦地回到家，有时会因为长期累积情绪而发脾气，但很快他又会觉得内疚，想说自己是不是也成了“久病无孝子”的例子。许振荣唯一的遗憾是，母亲在世时，自己没有对她更好一些。

昨天（5月9日）是母亲节，到处可以看见或听见“母亲节快乐”的祝语，许振荣的心情没有受到影响，虽然往年他的兄弟姐妹都会在这一天聚集在他家，陪母亲庆祝她的节日。他说，倒是看到许多人珍惜亲人尚在的时刻，让“我这个子欲养而亲不在的人”很为妈妈们开心。

父酗酒家暴 父子感情疏离

记者问起许爸爸，原来他早在20年前已去世。许振荣坦言对曾经酗酒、家暴的父亲没有太深的感情。一直到父亲年迈，父子俩也很少沟通；父亲去世时，做儿子的也没有太多感触。

许振荣没有刻意隐瞒自己和父亲关系疏离，他说，希望给目前有孩子的爸爸妈妈们一个借鉴，提醒大家在孩子成长时扮演好家长的角色，因为这对孩子来说是最重要的时刻。

父母亲离世前都患失智症，记者问许振荣有没有因此担心自己老来也步上后尘，他说还没有认真想这个问题，不过听说平常多运动多用脑可以预防，他未来有空会研究一下。

许振荣入行后当电台DJ、艺人，成立午言媒体，为娱乐圈栽培不少新血。据了解，圈内人对于午言媒体艺人的风评相当好，都说公司管教有方，艺人有礼也自律。

记者好奇许振荣怎么从老幺蜕变成“老大”，他笑说：“哥哥姐姐很早出去工作，我就自己管理自己，这点有关系。”

他在七兄弟姐妹中排行老七，身为幼子，原来不一定备受宠爱。他笑说，孩子太多，父母照顾了前面几个，该说该教的都说了教了，后面的孩子就任他们自由发展了。在大家庭长大，他学会自我管理，“比如上哪所中学就是我自己决定的。”除此以外，他把入行20多年的经验结合起来，就这样成了徐彬、谢静仪口中的“大哥”了。