疫情下无演出 “广东歌王”曾詠恒博物馆兼差

冠病持续、经济吃紧，“广东歌王”曾詠恒自嘲“暂把歌唱热忱放冰箱”，申请当温度测量员。

今午他也前往博物馆面试兼差，成功获得录取！

去年3月，曾詠恒确诊冠病，成了本地艺人第一人确诊者，记者昨晚联系他，关心问候最近在“忙什么？”

他笑笑，抛出一句“忙什么？这是个好问题！”叹说不久前完成表演之后，目前没事可忙。

“线上节目吸引力已下滑，不是长久之计。”詠恒原是驻唱歌手，但因冠病社区蔓延、人数受到限制，实体场地难求、歌也唱不成，对歌唱的热忱暂只能束之高阁。

詠恒迟婚，家有两宝贝，长女5岁、幼儿3岁，必须挑起经济重担，环境好时，置身娱乐圈能赚到钱，如今无表演，收入归零，怎不心惊胆跳。

“我要养妻活儿，只要有工作，我都愿意去做！”詠恒放话。

不让自己坐吃山空

曾詠恒很努力、也很积极，广东人说“马死落地行”，他通过朋友介绍，申请当温度测量员：“据我所知，早上7点必须去相关地点量体温，1小时10元，一天做七八小时，大约80元。”

他等待回复，盘算着白天为访客测量体温之后，晚上希望再跑跑朋友餐厅，帮头帮尾赚外快。

今午，詠恒告诉《新明日报》，已被博物馆录取当活动策划助理，是兼职，“测温员还在等通知，若体力允许，打两份甚至三份工我都愿意！”

詠恒并没怨声载道，他不想坐吃山空，只是人到中年，又有心脏病与中风病史，即使勤奋找工作，也必须考虑自身体能，毕竟已非十八二十岁。

除了歌唱实力，拥有一张上镜脸的詠恒也具备拍戏的条件，他最近才参演艺人之家角色，也拍了赖宇涵的搞笑短剧，若有适当角色或可找他。

去年冠病康复后工作量增 今年反跌

说来很讽刺，确诊冠病居然为詠恒带来“生计”，他清楚记得，去年3月18日他确诊冠病，成了艺人冠病确诊第一人，“我还记得，自己是396名冠病确诊者！”

当时，他在医院隔离病房，经常做拭子检测，报章媒体、电台、社媒广泛报道流传，圈内朋友深知他家有妻小，担心他有个什么万一，纷纷送暖，甚至为他金援募款，一解燃眉之急。

“我能跨过（病关），真的很感恩，感恩外界那么多娱乐圈朋友帮我，像艺人公会、艺人之家杨光、亮星和所有的牧师、教会弟兄朋友、佛光山等，梁导、陈志伟、王雷、陈建彬、刘玲玲与刘心玲、孙文海......无法一一道谢，真的很感恩他们！”

大难不死，詠恒出院后工作机会大增，全年投入线上演出、他也积极策划慈善活动，“去年，我过得非常充实！”他说。

反观今年差很多，或许观众对线上节目已显疲态、浏览人数下滑，工作量惨跌。

“我是个生命见证人还有什么好怕？”

詠恒抖出，2018至2020的3月份，他都在医院度过，2018是因为脑部被质疑有“瘤”，后来证明是虚惊一场；2019年心脏病加中风将他折磨得很惨。

“3月某一天突然觉得腹部肿胀，难以呼吸，心跳一度飙到每分钟176下。送院后心脏做心电图（ECG）时一度停止跳动六秒，因患有心房颤动和室性心动过速问题，随时中风，必须留院观察，本安排三周后动心脏手术，没想到动手术的两天前就中风了！”

詠恒住院1个月，医药费7万，他庆幸有保险“撑着”，心脏起搏器月租4600元，若买下是美金5万！他哀叫：“我要唱几场秀才赚到4600元？”

他选择吃药，所幸吉人天相，目前情况平稳，并未有不适。

去年冠病来袭，詠恒确诊冠病，但也侥幸康复。

“我是个生命见证人，一次又一次，还有什么好怕的？但我坚信，做人心善、行好，走的路也会比较宽。”

詠恒于来临的6月有个演出，但如今冠病社区病例回升，演出是否生变，仍待静观其变。