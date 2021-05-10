违反“惜食令”风波 《青春3》取消决赛

（综合讯）《青春有你3》官博发文称终止节目录制，取消决赛！

中国真人秀《青春有你3》最近连翻出事，先是人气参赛者余景天因父母经营的卡拉OK疑似爆出涉黄、贩毒消息，然后余景天以身体问题退出比赛；之后又因粉丝为投票支持偶像而做出“倒奶”行为被狂轰，导致广电局勒令暂停录影。

事隔3天，《青春有你3》昨天在官方微博宣布终止录制与取消决赛。

爱奇艺节目《青春有你3》早前爆出有粉丝为了支持偶像购入大量牛奶饮品，然后用瓶盖扫二维码投票催高分数，不过粉丝扫完编码之后，直接将饮品倒掉，造成严重浪费。

倒奶事件曝光后，节目即被一面倒狂批利用粉丝促销产品，并指“倒奶”违反中共总书记习近平去年力倡的“惜食令”。

新华社贴文批评事件“是以浪费和挥霍为代价的吸睛牟利，是对劳动的不尊重”，又狂轰节目中的参赛者在争议声中保持沉默“无疑是对社会责任的逃避，更是对‘偶像’二字的亵渎。”

广电局即时出手勒令节目暂停录制，原定在5月8日播出的节目，爱奇艺已宣布停止录制及直播，并表示会“慎重研究并调整节目规则”、并与蒙牛贴文道歉，放话“坚决反对一切形式的食品浪费”。

尽管爱奇艺方面指会改进节目，但昨天《青春有你3》官方微博中却公布节目组决定终止节目录制，取消决赛，作为灭火举动。

粉丝忧偶像被阻出道

粉丝眼见偶像有机会因取消决赛而不能出道，纷纷留言表示“要决赛”，更有人留言指自己花钱就是让偶像出道！

好些粉丝叫嚣：“赔钱！你一句取消决赛就取消决赛！是诈骗吧！”似乎担心偶像多过“惜食令”。

此前，网传罗一舟、连淮伟、唐九洲、刘冠佑、邓孝慈、孙滢皓、刘隽、段星星、孙亦航成团，组合名叫“NINEVER”。

因此，《青春有你3》官博发文称节目组决定终止节目录制、取消决赛之后，也澄清一些网络上的组团消息和所谓“官方微博”均为不实消息。