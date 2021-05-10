无线下“限厨令”转战网上教烹饪 肥妈当网红月赚近7万

（香港讯）无线下达“限厨令”，肥妈转型当烹饪网红，指收入无忧，“最高月赚40几万港元（约6万8000新元）！”

港媒上个月底报道，因无线大股东黎瑞公开批评饮食节目泛滥，有关节目因此喊停，“疫境厨神”黎诺懿和“鼎爷”李家鼎等艺人的饮食节目受牵连，“肥妈”玛利亚的《食平D》也未能幸免。

肥妈原本与无线签了一年拍一季节目的合约，原定今年三四月开工，先是因疫情延后计划，随后被无线“限厨令”影响，未能顺利拍摄。肥妈昨天出席活动时持开放态度，她说：“给时间他们改革。”

她指，节目虽然延期开拍，其收入依然无忧。去年，她开设个人YouTube、面簿频道，反应叫好叫座，“一个月拍四集，每个月一定有6位数（港元）收入，最高收入一个月赚进40几万港元（约6万8000新元），当中为名牌做推广，有佣金……我半退休了，我赚到钱可以帮下一代，不停买机票给他们飞来飞去。”记者追问，当网红的收入是否好过为无线拍节目？她直言：“当然啦！”

由于在网上发展的回报可观，跟网民交流也开心，肥妈决定下个月开抖音和微博账号。她说：“我手上有三四个品牌广告，还有近20个品牌考虑合作，但我要用过、吃过产品，好的产品才会聊合作。”

听孙一句‘我爱你’落泪

肥妈前晚与干儿子陆浩明、干女儿谭嘉琦亮相综艺节目《日日妈妈声》。肥妈有八个子女、17个孙、两个曾孙，当中有不少家人在英国和澳大利亚定居。肥妈坦言想念他们，工作人员随即送上惊喜，播出肥妈媳妇、孙子孙女预先拍好的片段。家人们在短片中说，很想念肥妈的萝卜糕，孙子更甜蜜示爱“我爱你，嫲嫲”，令肥妈感动落泪。

原本身在海外的长子捧着鲜花，亮相节目献惊喜，令肥妈开怀大笑。长子叮嘱母亲是时候筹备退休生活，有时间就去旅行，不要只顾工作，也记得休息。

对此，肥妈坚持不完全退休，希望子女让她保有自由度，“完全不工作不动脑，我会很快病，很快死的。给点空间我玩一下，不会费太多力，在家拍节目都挺懒的，上楼画个妆，下半身穿睡裤，外披围裙遮住，大家不会发现。”