《香港小姐》复办准决赛或狮城拍外景

《2021香港小姐竞选》复办准决赛，或许到外地拍外景，如新加坡。

香港无线电视（TVB）一年一度选美盛事《2021香港小姐竞选》昨日于将军澳电视城以“WE MISS HONG KONG”展开全球招募。TVB综艺、音乐制作及节目副总经理曾志伟、“慧妍雅集”代表包括曹敏莉、杨思琦、历届港姐冯盈盈、刘佩玥等进行启动仪式。

已有10年没参与这镇台节目的曾志伟，回巢担任副总经理锐意重振《港姐》声威，本届更特别邀请“慧妍雅集”合作，安排师姐以一对一形式担任入围佳丽的导师，以真人秀形式进行，分准决赛及决赛，更希望决赛可以跳出摄影棚，首选于红馆举行，但他表明不会担任司仪。

曾志伟在造势活动上表示要重拾港姐美貌与智慧并重的形象，他说：“很多人说选香港小姐就是踏上演艺之路咯！其实最重要是担任香港亲善大使及服务社会，要提升香港小姐这个名衔，不可以每个选完后就想着要拍剧，这不是港姐最终目的；它的最终目的是能代表香港，直到卸任还想在这行发展，才回来拍剧。”

接种疫苗出埠较方便

曾志伟对新一届港姐构思多多，希望能出国拍摄，地点或是新加坡。

港姐外景曾留在香港拍摄被批评降级，曾志伟表示已计划出国取景，但因疫情关系，暂时未有定案。若出埠拍摄外景，会选择什么地方？曾志伟表示如与香港有“旅游泡泡”计划的新加坡也是考虑之列。

问可会要求已接种疫苗才能参选？曾志伟说：“我们不会强迫她们，不过打了针出国对她们都比较安全、也较方便。”

杨思琦赞港姐导师有创意

今年港姐竞选将增设师姐以一对一形式担任入围佳丽的导师，曾是港姐也是“慧妍雅集”会员的杨思琦觉得港姐导师相当有创意，若当年参选时有导师协助，会更有安全感。

她也表示自己将配合，为了参选的师妹，会尽力帮忙。问如获邀会否重返“娘家”拍剧？她说：“都有7年没回来拍剧，如获邀我都会很开心，因我很喜欢拍剧，看看有没有机会啦！”