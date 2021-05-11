踢腿功夫获网友赞 金银姬谢大家喜爱

金银姬（金姐）和两名帮佣在超市热舞的抖音视频爆红，短片6天前挂上网，至今早（5月11日）为止观看次数已高达8万5400，不少网友对金姐敏捷有力的高踢腿佩服不已，赞叹74岁的她宝刀未老，一点也不输年轻人！

金姐接受《联合晚报》访问时对视频的高点击率感到惊讶，开心地说：“很高兴大家喜欢！”

爆红的50秒视频中金姐和家中两名菲律宾籍帮佣Mhabell和Anabie在职总超市里随着韩国夯团BTS的歌曲Dynamite跳舞。画面中金姐动作灵活，肢体柔软，还轻轻松松做了一个高踢腿。

其实这并非金姐第一次在抖音平台上受到瞩目，今年初开始帮佣就陆续分享金姐一些的视频，获得极好的回响，也因此吸引职总超市邀请她们制作视频。金姐透露，视频是在汤申大厦的超市里拍摄的，“幸好拍摄那天下午人不多，拍摄很顺利，大约半小时就搞定了。”

网友对金姐的灵活度感到惊讶，但金姐表示平时并没有特别练习，“我身体的柔软度向来不错。”至于花了多少时间练习这段舞蹈，她有点不好意思地说：“帮佣把舞步录下来，我多看几遍就记得了！我年轻时记性更好，舞步可以过目不忘！”金姐年轻时学过舞蹈，有韩国民族舞底子，“我以前会做一字马呢！”难怪这次的热舞一点也难不倒她。

这次跳舞的歌曲是由超市负责人挑选的，但金姐对BTS一点也不陌生，“我很喜欢他们，他们是韩国的光荣，让全世界都认识到他们的音乐和舞蹈，这是很不容易的。”

视帮佣为家人

金姐和帮佣Mhabell和Anabie感情要好，她上个月在《红星大奖》中得奖，致辞时就特别感谢她们。帮佣当时也在抖音上分享金姐得奖的电视画面，视频中可以听见帮佣兴奋欢呼，为她们的“奶奶”开心不已。

金姐透露，两个帮佣来到她们家两年多，大家感情十分融洽，“我把每个帮佣都当自己家人对待。”

暂不开抖音账号

虽然在抖音受到瞩目，但金姐坦言目前不考虑开设自己的账号，“我平时很少玩手机，因为我不想做低头族。”她笑说到现在都不知道抖音是怎么回事，“有时想在上面感谢网友的支持也不知道要怎么做！”

她对开设账号兴趣缺缺，另一个原因是不想跟风做一些无厘头的视频，“我不喜欢那些胡闹的视频，如果我要经营账号就要认真地做。我听说有网友拿我跳舞视频去鼓励家中长辈舞动起来，我觉得这样就很好，要能带来好的影响才有意义。”

爆红的50秒视频中，金姐和家中两名帮佣在职总超市里随着韩国夯团BTS的歌曲跳舞。画面中金姐动作灵活，肢体柔软，还轻轻松松做了一个高踢腿。