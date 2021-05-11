金球奖犯众怒 阿汤哥退还三奖座

（综合讯）金球奖面临颁发近80届以来的最大危机，美国影视界炮轰主办单位“好莱坞外籍记者协会”多年没有非裔成员，过于种族歧视，连日来已经不少红星放话要抵制。

今年视帝Mark Ruffalo（马克鲁法洛）表示没办法将得这座奖当成荣耀或开心，Scarlett Johansson（丝佳丽约翰逊）随后也公开声明称以往参加该协会办的访问总会碰到一些性别歧视或不舒服的状况，呼吁大家停止姑息、不要再和他们合作。

但他们的动作都没有汤姆克鲁斯出手那么具杀伤力，他将自己获得的两座影帝和一座最佳男配角奖座全退还，以示抗议。

好莱坞外籍记者协会向来出了名的爱讨好大牌，金球奖过去都让大牌在入围名单上有所斩获。汤姆克鲁斯凭《七月四日诞生》、《征服情海》拿下戏剧类和音乐喜剧类影帝，再以《心灵角落》获电影类最佳男配角，可说电影男演员能拿的奖都拿光了，如此备受青睐，一样在抵制浪潮上选择向好莱坞外籍记者协会开枪。

眼看Netflix、亚马逊高层都表明抵制，汤姆克鲁斯更公开切割，连年转播颁奖典礼实况的NBC也表示，好莱坞外籍记者协会改革重整需要时间，明年的第79届金球奖典礼，他们将不会转播，希望2023年的80届典礼能够再次重回NBC。

好莱坞外籍记者协会被影视业者封杀至此，让金球奖陷入空前危机，各方都在关注如何收场。