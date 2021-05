金球奖是好莱坞年度影视大奖之一,主办团体是由全球87名媒体人组成的好莱坞外籍记者协会。自今年2月,对该组织的批评便不断,包括成员没有任何一名非裔人士,且在资金运用上独厚特定成员等,连日来Netflix、亚马逊高层,以及不少红星都放话要抵制。

曾入围六项金球奖但都没得奖的“黑寡妇”Scarlett Johansson(丝佳丽约翰逊)9日拋出震撼弹,直接点名好莱坞外籍记者协会某些会员没有正视性骚扰问题,让色魔制片Harvey Weinstein(哈维魏斯坦)在奥斯卡与好莱坞业界“坐大”的情况恶化,她已数年不出席与该协会有关的记者会,现在她更决定在好莱坞外籍记者协会彻底整顿前,暂别金球奖;合演《复仇者联盟》的“绿巨人”男星Mark Ruffalo(马克鲁法洛)也跟进。他凭HBO迷你剧集“I Know This Much is True”获封今年的视帝,他说没法将得这座奖当成荣耀或开心的事。