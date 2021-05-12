《鬼灭之刃》超越《八佰》 登2020全球卖座冠军

（东京讯）根据漫画设定，前天（10日）是日本动画《鬼灭之刃剧场版无限列车篇》主角炼狱杏寿郎的生日，电影公司趁机宣布，截至昨日《鬼》片全球累计票房收逾4.74亿美元（约6.29亿新元），险胜中国大陆战争片《八佰》，成为2020年最卖座电影冠军。电影公司同时公布，《鬼灭之刃》舞台剧将于8月在日本东京及大坂巡回演出，落力把热潮延续下去。

《鬼灭之刃剧场版无限列车篇》去年10月在日本公映后，屡破票房纪录，开画73日便取代动画大师宫崎骏保持不败纪录的《千与千寻》，成为当地史上最高票房电影。

《鬼灭之刃剧场版无限列车篇》上月转战美国市场，同样票房报捷，首日荣登开画冠军之余，截至前日为止，美国上映17日，累收3710万美元（约4920万新元），带动《鬼》片全球票房，仅以200万美元（约260万新元）之微差，超越《八佰》，夺下全球最卖座电影冠军。

提起《鬼灭之刃》，在昨日发售的漫画杂志《周刊少年Jump》正式宣布同名舞台剧《鬼灭之刃》第2集将于8月7至31日期间，在东京及大坂巡回演出，角色人选跟上集一样，包括小林亮太饰演男主角炭治郎，高石Akari扮演祢豆子，至于今集新加盟的炼狱杏寿郎，则由矢崎广饰演。