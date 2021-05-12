遭恩师控告 青峰首发声：心死了

金曲歌王吴青峰遭昔日恩师林暐哲控告违反著作权法，昨天（5月11日）两人现身台北地院，全案历经4小时审理并辩论终结，将在6月15日宣判。

昨晚，吴青峰发了近4000字的长文说明，这是他首次针对此事出声，仔细描述事发过程，难掩心痛的表示：“我终究心死了，也觉得必须好好对关心我的你们交代一次这些事。”一字一句间都能看出对于该事件的无奈之情。

好友心疼揭内幕

事发后，青峰好友、也是苏打绿的小威就在面簿发文声援青峰，表示认识青峰这么久，从来没有看过他为自己得了奖项有任何反应，唯一一次，就是林暐哲拿到制作人奖的时候，他竟然落泪不止，因为他真心替他开心，他知道林暐哲有多想要得到那个奖。

此外，青峰的好友家凯表示事件发生后，常看到青峰躲在家，不太看讯息或是出门，“看人的眼神好像有着一丝惧怕。到底发生什么事情，这两年，面对我的追问，他也不愿多谈，但时不时感受到他对人世的厌倦。”

小S留言力挺

贴文曝光后也引起许多艺人好友、网友心疼，纷纷留言，小S在IG回应：“我们都在你身边，爱你、支持你。”韦礼安表示：“谢谢你，为了我们这些其他创作歌手的未来，持续奋战着，加油！”九把刀则回应 ：“好扯，有够烂。”

母子相拥而泣

青峰和其开设的“哈里坤的狂欢公司”遭恩师林暐哲起诉，昨上午开庭，青峰的母亲廖碧珍也是哈里坤负责人出庭旁听。

青峰母亲不舍儿子创作的词曲“被抢”还要面对被告的压力，当庭激动啜泣捶胸，青峰抱住母亲拍背安慰，2人相拥而泣！

廖碧珍告诉记者，以前开早餐店做生意，算是用劳力赚辛苦钱，后来身体越来越差，不过，儿子很上进，在歌坛上闯出一片天，也很有成就，希望她好好养身体，过着快乐的日子，“儿子知道我从来没担任过任何一家公司的负责人，为了尽孝心，开设哈里坤的狂欢公司登记我当负责人，让我过过老板娘的瘾，真的很开心有这么孝顺、体贴的儿子”。

廖碧珍担任“哈里坤的狂欢公司”负责人，原本也是被告，但检察官以她只是挂名当负责人，对此事不知情不起诉。