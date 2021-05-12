台湾疫情拉警报再发限聚令 演唱会纷喊停

（综合讯）台湾冠病疫情升温，华航诺富特酒店已有35名确诊者，昨天（5月11日）又传出新北和宜兰新增7例本土病例。根据指挥中心公布进入第二阶段警戒，室外500人、室内100人大型集会都得停办，须落实人流管制，必要时也会强制关闭休闲娱乐相关场所，因此将在月底开唱的许富凯、王心凌、陶晶莹、辛晓琪、沈文程、潘越云、黄大炜 和《全明星运动会》决赛都已延期，6月26日的金曲奖颁奖典礼也很可能受到影响。

许富凯演唱会主办单位表示将遵照中央政策指示，顾及乐迷们的健康安全，做好防疫，宣布“拾歌”台北小巨蛋演唱会延期。王心凌的“王心凌CYNDILOVES2SING爱.心凌巡回演唱会2021旗舰版.高雄场”演唱会也宣布延至7月10日原地点举办，并开放观众退票。A-Lin“ROMADIW”演唱会目前唱到第三场，原本今天起还有7场，如今也因为疫情宣布延期。乐团“草东没有派对”原订5月22日在台北小巨蛋开唱，主办单位稍早宣布延期。陶晶莹6月5日的小巨蛋演唱会也宣布延期。

集结杨乃文、灭火器、旺福等十多组歌手的“MTV最强音团结力量大演唱会”也将延期，补办时间尚未确定。

原订5月15日的“似曾相识Somewhere In Time西洋歌曲演唱会”也决定延期举办，演唱会三位主力歌手范怡文、林芯仪和刘品言5月初已经进练团室与乐团彩排多次，也为了舞曲桥段努力练舞，三人得知演唱会延期的消息，觉得相当失落与难过。

梁静茹6月12日将在高雄巨蛋开唱，主办方超级圆顶表示：“我们目前正在评估中，但无论如何均会依中央流行疫情指挥中心、地方政府的行政命令等疫情期间的所有相关规定处理。”

金曲奖主办单位台视则表示将等待文化部指示才会进行相关措施，但目前尚未收到通知。

陶子：总有一天会见面

陶晶莹（陶子）出道30年，首度在小巨蛋办演唱会就碰上疫情搅局。年初受疫情影响，原定2月27日的“MOMAN，要更多男人”演唱会延期至6月5日举行，如今又被迫再度改期。

陶子昨天在面簿感谢歌迷的支持与等待外，也坦言演唱会又一次延期让她心情复杂，并对粉丝们喊话“总有一天我们会见面”、“总有一天唱到小巨蛋”。

剧场界再陷寒冬

艺文团体同样受到冲击，各剧团都在面簿公告最新因应措施；其中以果陀剧场受影响最大，受影响场次达14场，初估损失成本约52万新元至57万新元。

郎祖筠领军的春河剧团《救救欢喜鸳鸯楼》也有4场被迫延期，损失超过9万新元。她在面簿写下“继续打击艺文团体，干脆大家倒闭”遭到网友抨击。她火速删文，受访时无奈表示，“防疫是很重要，但我们好不容易八折辛苦售票，让票房慢慢起来了，现在又完了！”