为著作权翻脸 吴青峰“彻底心死”与林暐哲决裂

“苏打绿”主唱吴青峰与前经纪人林暐哲决裂，在法庭上展开著作权攻防战。

吴青峰因涉违反著作权法被起诉，前日上午林暐哲以证人身分出庭，两人相隔4公尺，眼神都未交会，全程保持静默的吴青峰，在庭末批林暐哲“夺取他人创作”，全案历经了四小时审理并辩论终结，将在6月15日宣判结果。

吴青峰母亲廖碧珍原本也是被告，但检察官以她只是挂名当负责人，对此事不知情不起诉。廖碧珍不舍儿子创作的词曲“被抢”还要面对被告的压力，激动啜泣捶胸，“一生清白，没来过法院，真的压力好大，我的精神损失谁来赔啊！”吴青峰见母亲泣不成声，当场抱住拍背安慰，两人相拥而泣。