现代姐姐为弟弟牺牲？

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我的姐姐

Sister（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情

一场车祸把父母带走，也把素未谋面的年幼亲弟弟（金遥源饰）带到姐姐安然（张子枫饰）面前。当年，安然的父母为了要再生一个男孩，谎报她身有残疾；父母觉得女孩应该要早点赚钱养家，还偷偷篡改安然的高考志愿。去北京考研，成为安然摆脱父母的出路，不料因父母离世，让她陷入抚养弟弟和追求个人理想的艰难抉择中。

影评

近月来，中国亲情片的票房异常亮眼，贾玲执导的《你好，李焕英》以母亲为题材，卖得满堂红；以姐弟情为主轴《我的姐姐》在中国清明档上映，打败国内外大片，突围成为票房黑马。看来，亲情故事似乎是最能触动华人观众的题材。

《我的姐姐》由女子军团引领，包括香港金像奖最佳编剧游晓颖操刀剧本，新晋女导殷若昕执导和19岁的“00后”演员张子枫主演。顾名思义，这是一部献给“姐姐们”的电影，刻画华人社会中姐姐的苦乐与冷暖。

摆脱枷锁，姐姐变坏女孩

纵使早已进入新时代，根深蒂固的观念如“男尊女卑”“长姐如母”等依旧存在。张子枫饰演中国现代年轻女子安然，想活出自己，努力赚钱进修追梦，可是当父母过世后，她再次被传统观念“锁”住，三姑六婆、大伯舅舅无人替她的未来着想，认定她理所当然要照顾“唯一血脉”弟弟；当安然试图摆脱枷锁，坚决去北京发展，换来长辈吐槽，视她为不负责任的“坏女孩”。

试想若自己是“安然”，在鱼与熊掌不可兼得的情况下会如何抉择？一方是关系疏离却血脉相连的弟弟，突然变成孤儿的他也很可怜，但若以他为生活重心，之前追梦的努力付诸流水，好难选，理智与感性冲突，也想起现实生活中遇过的大姐们。

中国演技派演员朱媛媛饰演安然的姑妈，代表任劳任怨的“传统派姐姐”，她曾把求学机会让给弟弟，默默承受男尊女卑的不公，预演着安然可能的未来。对于安然的情况，她是过来人，诠释出这个角色不解与理解，身与心的挣扎面。肖央扮演安然的舅舅，是一个不靠谱的好人，自然演技为电影加分。

张子枫11岁凭《唐山大地震》获得第31届大众电影百花奖最佳新人奖。《我的姐姐》几乎所有的戏都在她身上，她成功诠释角色的倔强与柔情面，随着电影大卖，她被誉为“00小花中第一个票房扛把子”。戏里的“弟弟”金遥源拍片时仅5岁，他是中韩混血，爸爸是韩国人，妈妈是中国人，片中的眼泪与撒娇攻势出彩，“姐姐”一声一声喊，喊得观众心软软。