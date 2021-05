5月6日至5月9日票房排名

①你的婚礼(My Love)

②玩命钞劫(Wrath Of Man)

③灭我者

(Those Who Wish Me Dead)

④金钱帝国:追虎擒龙(Once

Upon A Time In Hong Kong)

⑤秘密访客

(Home Sweet Home)

⑥悬崖之上(Cliff Walkers)

⑦真人快打

(Mortal Kombat 2D)

⑧哥吉拉大战金刚

(Godzilla Vs Kong 2D)

⑨马德里金库盗数90分钟

(Way Down)

⑩父亲(The Father)