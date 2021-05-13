台湾本土病例增 王建复每10分钟测体温不恐慌

台湾本土病例多，工作不受影响，王建复顶38度炎热高温台湾南部赶电视剧，10分钟量一次体温！

疫情拉警报，昨天（5月12日）台湾新增16例本土确诊案例，包括台北、新北、宜兰、基隆4县市都出现染疫者，演技派阿哥王建复接受《新明》访问直言：听到疫情新闻会紧张，但还不至于恐慌！

他目前人在台湾南部，赶拍一部以电视电影规格拍摄的电视剧，4月多开镜，最长1天拍15个小时，估计拍到七八月，当下天气酷热，38度高温，一不小心就会中暑，随时得补充体内水分。

剧名内容与搭档，建复因事前签了保密协议暂不能说，只能笼统说剧情囊括亲情、爱情与友情。

令他深感欣慰的是，面对严峻大环境，工作仍能持续！

“其实，制作组防疫措施已做到百分百，拍摄时每15分钟就量一次体温，如今疫情严峻，或得每10分钟就测温，制作统筹不只一次放话：一个都不能倒！”

口罩得随时戴上，“导演呼吁所有人必须自爱，爱自己也爱别人，甚至严厉发声：谁不配合立即走人！”

在台湾南部赶戏，建复没忽略儿子，天天通过视讯与爱儿“见面”，“当中也有来来回回，前几天才带他跟母亲吃饭，提早一天过母亲节。”

这一时刻 不能只看自身利益

《新明日报》昨天转载，台湾艺人演唱会纷纷喊卡，当中有艺人面对停演心生不满，呛声防疫固然重要，但继续打击艺文团体，干脆大家倒闭，都不要做了！

问起建复，他相信艺人只是说气话，“绝对不能以自身利益来看，这是很自私的行为，若演出开放导致任何一个人染疫甚至死亡，艺人必定会内疚一辈子！”

换位思考，建复只会无奈感叹老天不作美，希望疫情早日回缓，“要不然，若不幸发生事故，责任谁扛？”据悉，该艺人事后已留言道歉。

除了演艺工作，建复以7位数台币在台湾与友人合资的“PS SAKE BAR”严加防疫，采取实名制限定人数，口罩、酒精消毒一样都不能少，生意照常经营，他其实另有其他生意门路，但将与搭档商讨做或不做。