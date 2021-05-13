有唱歌天份 陈建彬不介意带女儿入行

女儿爱唱歌跳舞，有表演细胞，陈建彬说不介意带她入行。

本地资深艺人陈建彬的女儿陈裕荔，今年已经11岁了，遗传了父亲的演艺细胞，爱唱歌跳舞，在妈妈的协助下录制成视频，并传给建彬看。

陈建彬昨天（5月12日）接受《新明日报》访问时坦言看过女儿的表演，觉得她在演艺方面蛮有天份。不过，建彬说，女儿生性害羞，从来“不敢”在他面前表演唱歌或跳舞，所以一直以来自己都是透过她母亲传来的视频看女儿的表演。

近年来，本地“星二代”冒起，记者于是问建彬是否也会让女儿成为“星二代”？

建彬答道：“裕荔有歌唱基因，她有兴趣的话，我不介意带她入行。”

马来西亚国籍的陈裕荔是陈建彬与前女友谢依玲所生，目前陈裕荔随着母亲居住在马国新山。

去年疫情暴发至今，陈建彬和女儿陈裕荔两地相隔也有一年多的时间，建彬感慨地说：“我们只能透过视频见面。”

本地人爱听福建歌曲

本地人爱听福建歌曲，6月线上办首届《闽南语歌唱比赛》。

陈建彬旗下的工作室将主办首届《闽南语歌唱大赛》，这是个线上的歌唱比赛，目前已经开始接受报名。

记者好奇为什么建彬挑选闽南语而不是粤语？

他答道：“其实本地爱听福建歌曲的人多过于广东歌，像我们在线上演唱时，发现只要演唱广东歌曲，点击率就会下降，而福建歌曲的点击率则非常好。”

6月拍方言短剧

疫情下，陈建彬工作不断，6月接拍方言短剧。

陈建彬透露，6月他将回电视台参与方言综艺节目《欢喜一家亲》中的短剧单元演出，和李国煌、“辉哥”程旭辉、洪慧芳和刘谦益等合作。

“那是一部10集的短剧，间中因为我得主持《黄金年华之斗歌竞艺》，所以只能参与7集的演出。剧中我是一名摆地摊的小贩，会说很多种方言。”