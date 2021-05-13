四度入围最佳作词人 小寒：写《幸存者》内心伤口抠到流血

以《幸存者》四度入围金曲奖最佳作词人，小寒透露：这首歌往内心抠到流血。

第32届台湾金曲奖颁奖典礼将于6月26日在台北小巨蛋举行，昨天（5月12日）下午公布入围名单。本地知名作词人小寒以JJ林俊杰的歌曲《幸存者》，入围最佳作词人奖项。这是 小寒第四次入围最佳作词人，她在2008年、2012年和2019年，分别凭蔡健雅《达尔文》、那英《长镜头》和林忆莲《纤维》入围。

小寒接受《联合晚报》访问时相当淡定，笑说：“得知消息时，反应就是‘哦’，都一把年纪了，难道还蹦蹦跳跳？不过当然还是很快乐。”

与之前入围的三首作品相比，小寒认为《23年》的情感更为真实。“《幸存者》感觉更深刻，是直接往自己内心伤口去挖的作品，可以说是抠到流血。这首歌说的是我们这个行业的辛酸，我1998年开始卖歌到台湾，当时还有很多同行，但渐渐地一个个不做了，而23年了，我还在，我真的是幸存者。JJ也是幸存者，大家只看到他的风光，却忽略了他的付出，这首歌也是JJ的心声。”

小寒形容这首歌“超难写”，她说：“JJ副歌的旋律写得跟往常不一样，技巧上花了我很多时间，我去年过年的时候都在写这首歌。”

有信心得奖吗？小寒说：“就让评审决定。写歌不是为了得奖，而是让听的人知道有人理解他们，有人为他们说话，我们是‘代言人’。这首歌引起很多共鸣，它的功能已经达到，这就够了。”

台湾冠病疫情升级，小寒也没有多余时间隔离，所以今年的颁奖典礼不会出席。对于得奖，她抱平常心，但希望JJ夺得金曲歌王，也向JJ喊话：“穿帅一点。”

林俊杰七度入围最佳男歌手

JJ林俊杰以《幸存者·如你》专辑入围最佳男歌手，这是他第七次入围最佳男歌手，他曾在2014年和2016年得奖，不知今年能否三度封王。他将与瘦子、吴青峰、杜振熙（蛋堡）、韦礼安及李泉争奖。

JJ是接到好友黄子佼通知才得知入围喜讯，他笑称刚接到好友道贺时一头雾水。黄子佼追问：“我该不会是第一个通知报喜？”JJ回答：“是你没错！”

JJ说：“很庆幸在这段时间还能透过歌声和音乐带给这个世界一些温暖！感谢评审团给予的肯定！”

没入围最佳作词作曲 陈文华有点失望

《刻在我心底的名字》入围年度歌曲奖，这首歌是本地音乐人陈文华与马来西亚音乐人许媛婷及佳旺联手创作，早前已夺下金马奖最佳原创电影歌曲。

陈文华受访时说：“这首歌能得到金曲奖的肯定，我当然很开心，很鼓舞，虽然没有入围最佳作词作曲，难免有点失望。但还是很感谢所有喜欢这首歌的人，也很欣慰这首歌给了许多人力量。我很开心，但也跟自己说不要太兴奋，无论有没有入围，我的生活还是如常，因为这首歌不是属于我，而是属于每一个听的人。”

因疫情或改线上举行

台湾冠病疫情升温，室外500人、室内100人大型集会都得停办，多场演唱会被迫延期，金曲奖是否受影响？台湾文化部表示目前疫情管制是到6月8日，颁奖典礼暂时不在这段时间内，若有新变动会再宣布，可能以线上或其他方式举行。

部分入围名单：

《最佳华语男歌手奖》

瘦子／Outta Body灵魂出窍

林俊杰／《幸存者·如你》

吴青峰／册叶一：一与一

杜振熙／家常音乐

韦礼安／Sounds of My Life

李泉／十日弹

《最佳华语女歌手奖》

万芳／给你们Dear All

巴奈／爱，不到

孙盛希／出没地带

苏慧伦／面面

田馥甄／无人知晓

谭维维／3811

《最佳作曲人奖》

曹雅雯，锺兴民／咸汫

HUSH／安和

潘云安／在这座城市遗失了你

桑布伊／拥抱

韦礼安／I Wrote a Song for You

艾怡良／我这个人

《最佳作词人奖》

黄婷／阿峰今天没有来

陈昱榕（瘦子）／伯父

武雄／罔市只能回味

小寒／幸存者

葛大为／无人知晓

杜振熙／蜘蛛

《最佳华语专辑》

给你们Dear All／万芳

出没地带／孙盛希

无人知晓／田馥甄

家常音乐／杜振熙

Sounds of My Life／韦礼安

十日弹／李泉