中国央视介绍漫威新片十缺二 《尚气》 《永恆族》中国恐上映无期

（综合讯）漫威电影公司早前释出短片介绍其漫威电影宇宙（简称MCU）第4阶段所有片名和映期。中国央视CCTV-6电影频道亦有播出片段，却是删剪版，10部新片独缺《永恒族》（Eternals）及《尚气与十环帮传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），《永》、《尚》能否在中国上映，再次蒙上阴影。

今年下半年将有4部新片排队上映，包括7月打头阵的《黑寡妇》，《尚气与十环帮传奇》、《永恒族》和《蜘蛛侠：不战无归》。明年有4片开画，包括《奇异博士2》、《雷神奇侠4》、《黑豹2》和《Marvel队长2》。

《尚》与《永》不但镜头从缺，就连最后总结的上映日期，该两片亦无影无踪。《尚》是漫威首部全华裔演员班底的电影，除了加拿大华裔男星刘思慕扮演尚气外，梁朝伟、杨紫琼、陈法拉都有份参演。

不过，梁朝伟饰演尚气父亲，在原著漫画中是反派的傅满洲，因角色太邪恶，电影公司为免激怒中国网民，已把角色改称“文武”。中国网民似乎不买单，认为该角色依旧抹黑中国人形象，也有网民认为中国不值得引入这类电影。

中国网民也批评刘思慕及有份演《尚》的中韩混血女星Awkwafina（奥卡菲娜）外形，不符合中国人的审美标准，认为漫威会选他们担正，是歧视华人外观的表现。

赵婷之前凭《游牧人生》扫夺得奥斯卡最佳电影、导演及女主角等3奖成为大赢家。不过这名在北京出生，中学时代开始于英美受教育的华裔女导演，却被中国网民翻出曾批评中国“充斥谎言”言论，加上网民质疑其国籍，导致《游牧人生》取消原定上月在中国的映期，官媒对她得奖亦只字不提。所以CCTV-6电影频道讲述MCU新片时没提及《永恒族》，也属“正常”处理。