中国央视介绍漫威新片十缺二 《尚气》 《永恆族》中国恐上映无期

(综合讯)漫威电影公司早前释出短片介绍其漫威电影宇宙(简称MCU)第4阶段所有片名和映期。中国央视CCTV-6电影频道亦有播出片段,却是删剪版,10部新片独缺《永恒族》(Eternals)及《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),《永》、《尚》能否在中国上映,再次蒙上阴影。

今年下半年将有4部新片排队上映,包括7月打头阵的《黑寡妇》,《尚气与十环帮传奇》、《永恒族》和《蜘蛛侠:不战无归》。明年有4片开画,包括《奇异博士2》、《雷神奇侠4》、《黑豹2》和《Marvel队长2》。

《尚》与《永》不但镜头从缺,就连最后总结的上映日期,该两片亦无影无踪。《尚》是漫威首部全华裔演员班底的电影,除了加拿大华裔男星刘思慕扮演尚气外,梁朝伟、杨紫琼、陈法拉都有份参演。

不过,梁朝伟饰演尚气父亲,在原著漫画中是反派的傅满洲,因角色太邪恶,电影公司为免激怒中国网民,已把角色改称“文武”。中国网民似乎不买单,认为该角色依旧抹黑中国人形象,也有网民认为中国不值得引入这类电影。

中国网民也批评刘思慕及有份演《尚》的中韩混血女星Awkwafina(奥卡菲娜)外形,不符合中国人的审美标准,认为漫威会选他们担正,是歧视华人外观的表现。

赵婷之前凭《游牧人生》扫夺得奥斯卡最佳电影、导演及女主角等3奖成为大赢家。不过这名在北京出生,中学时代开始于英美受教育的华裔女导演,却被中国网民翻出曾批评中国“充斥谎言”言论,加上网民质疑其国籍,导致《游牧人生》取消原定上月在中国的映期,官媒对她得奖亦只字不提。所以CCTV-6电影频道讲述MCU新片时没提及《永恒族》,也属“正常”处理。