脱口秀明年收摊 艾伦否认因丑闻断送节目

（洛杉矶讯）63岁美国知名脱口秀主持人Ellen DeGeneres（艾伦狄珍妮丝），因连爆丑闻，形象崩坏，她前天受访宣布招牌节目《艾伦脱口秀》（The Ellen DeGeneres Show）将于明年第19季划下句点。

艾伦主持《艾伦脱口秀》至今18年，过去以暖心亲民又幽默的风格，广受观众喜爱，除了坐拥32座艾美奖肯定，还获颁金球奖电视类终身成就奖。但自去年4月冠病疫情在欧美暴发后，30名该节目员工向媒体爆料遭她砍薪、放生，接着有关她人前亲切，人后无情，甚至漠视职场内的性骚与霸凌现象等种种负面新闻，排山倒海而来，节目收视与上季相比，下降了一半以上。

不过，艾伦否认收摊是因为丑闻。她告诉《好莱坞报道》（Hollywood Reporter），“当时公众的攻击‘摧毁了我’。但如果我因为这件事退出节目，我就不会在本季回来了。”她称在做第16季节目时就已萌生退意，但制作单位要求她再延四年，双方经过磋商后，她答应再续做三年。

艾伦还说：“你如果是有创意的人，你会想一直接受挑战。这个节目固然很棒，并且很有趣，但它已不再是一个挑战。”她昨天邀请名嘴Oprah Winfrey（奥普拉温弗里）作为节目嘉宾谈论结束节目。最后一集定于明年春季播出。