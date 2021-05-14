欧萱范文芳 烘焙女王养成记

（本地讯）本周《优1周》封面人物是本地两代“阿姐”——范文芳和欧萱，两人为崭新烘焙竞赛节目《糖朝冠冕》担任主持人和评审而合体。范文芳因羡慕老公李铭顺的厨艺，决定重拾对烘焙的兴趣，欧萱则是节目、创业蜡烛两头烧，但也算是为即将开业的甜点店热身。更多有关二人对烘焙的热爱，请翻阅本周的封面专访。

其他精彩内容有：台港女星刘若英和邓佩仪的访问，“跨国恋”系列有杨雁雁和香港著名武术指导老公马玉成的“文化”问题，中国剧《你是我的城池营垒》和纪录片系列“Secrets Of The Whales”的介绍，提供四道清爽开胃小吃食谱，“趴趴离岛逍遥游”系列带大家到南部岛屿的“鬼岛”寻幽探秘，旅游则是搭乘台中的新捷运线寻找最上镜的打卡美食。

第806期《优1周》已上架，每本售价$2，在各大超市及便利店均有出售。也可下载Magzter应用或到Magzter官网：bit.ly/2vquAMY购买。更多专访内容及娱乐、生活、保健资讯刊载于杂志。

本周送礼：实践剧场通过本刊，送出25对《她门的秘密》数码剧场演出门票（线上参与日期：6月1日晚上8时－第1、2章，6月6日晚上8时－第4章），每对门票价值$64（包含手续费） 。