台湾本土病例增 黄靖伦做足防护

台湾疫情拉警报，黄靖伦提高警惕，时刻戴口罩、量体温。

台湾本土冠病疫情持续升温，在台湾发展的本地艺人黄靖伦接受《新明日报》访问，直言虽然不至于感到恐慌，但还是有一点点的小担心。

目前和妻子、7个月大的儿子“小小伦”居住在台北的黄靖伦，参与了台湾长剧《女力报到》的演出，且从男配跃升到男一，戏越拍越多，几乎天天都得到片场开工，即便此刻面临严峻大环境，拍摄工作依然持续，黄靖伦说，至今尚未听说剧组有意暂时停拍。

“其实，剧组的防疫措施非常严谨，也很认真看待，导演和监制已经交代除非在拍戏，不然在一边等戏的演员、工作人员都必须全程戴着口罩，不能随意摘下，而每次开工前和放饭前都严格要求所有人量体温，片场的防疫工作一点都不松懈。”

黄靖伦也说，除了在片场之外，自从冠病疫情暴发以来，他和妻子也严守防疫措施，例如出门一定戴口罩、少去人流密集的地方，“像电影院、KTV等场所，实际上我也没什么时间去这些地方，也不太喜欢去这些地方。”

担心把病菌带回家

即便做足防疫措施，所谓“防不胜防”，黄靖伦还是担心把病菌带回家。

黄靖伦说，他天天拍戏，身心体力难免感觉疲惫，而导致免疫力减弱，无形中就容易被病菌“盯上”，而把它带回家传染给妻儿。

他透露儿子去年出世从医院回家的一个半月曾经生了一场病，再加上小孩的抵抗力较弱，自然就会忧心自己把病菌带回家。

“每天回家，第一件事就是会先洗手杀菌，之后，就不随意去触碰任何东西，以免触摸到病菌。”

他也表示，跟新加坡的家人天天简讯。相对而言新加坡的疫情更严重，更担心新加坡的家人。