韩国百想艺术大赏 申河均、金素妍首夺视帝后

（韩国讯）“第57届百想艺术大赏”昨晚（5月13日）揭晓成绩，申河均出道23年，以《怪物》首度获得视帝。金素妍演活《Penthouse》（《上流战争》）毒妇一角，首度拿下百想视后。

“百想艺术大赏”分电视类和电影类。电视类方面，申河均击败宋仲基、严基俊、金秀贤和李准基，首度获得视帝。申河均说，觉得自己很有福气，到现在都还能演戏。金素妍在《Penthouse》将“毒妇”一角诠释得淋漓尽致，她正在赶拍《Penthouse》第三季，她说很感谢团队和粉丝，也和家人分享这一份荣耀。

吴政世去年以《山茶花开时》获得最佳男配角，今年以《虽然是精神病但没关係》连庄。他感性地说：“我是一个还有很多不足的人。配角应该是要能让主角更耀眼的人，但我反而因为主角而变得很好，谢谢所有帮助我的人。”他也感谢剧中的弟弟金秀贤：“只要看到他的眼睛、微笑，就会让人心情澎湃的演技。”让金秀贤在台下泛泪。

廉惠兰以《驱魔面馆》拿下最佳女配角，她特别感谢观众和替身：“每次看到收视率都很高兴。这是一部动作奇幻片，我很清楚是我一个人无法完成的作品，如果没有替我演动作戏的替身演员，我不会有这个奖。”

电视类男新人奖得主是《重回18岁》的李到晛，他一上台就忍不住哽咽：“完全没想到会获奖，因为竞争很激烈，能获得这个具有意义的奖实在很感谢。”他用颤抖的声音谢谢父母和家人，并承诺将展现身为演员更好的面貌。女新人奖得主是《人性课外课》的朴柱炫。

金宣虎以130万票拿下人气男星，他一出场就让网络沸腾。徐睿知以78万票拿下人气女星，但她因为“操控金正铉”负面新闻，缺席颁奖礼。

李昇基击败刘在锡、申东烨等前辈，拿下最佳综艺男主持人，他谦虚地说：“能和这么多前辈入围真的很开心，反而拿了奖有压力，开始主持综艺节目的时候，向这些前辈学了很多，以后我还会更努力。”

刘亚仁夺影帝 全钟瑞摘影后

电影类最佳男主角由《收尸人》刘亚仁获得，这是他继青龙奖后再得到影帝肯定。刘亚仁情绪激动地说：“从小就想变得有名，想接受大家的掌声，成为演员后想触动某些人的心，但是在演那么多角色后，要堂堂正正地站在自己的名字前，还是好像有点困难。”

影后由《声命线索》女主角全钟瑞夺下，年仅26岁的她，2018年凭李沧东执导的《燃烧烈爱》出道，在《声命线索》展现惊人演技。

电影类最佳男女配角分别由《魔鬼对决》朴正民和《三姐妹》金善映获得。朴正民在《魔鬼对决》男扮女装，他领奖时笑说：“有人问我怎么没穿晚礼服来，但我本来就是男生啦！”