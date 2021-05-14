《伙记办大事》3主角沦为配角 欧阳震华遭连累跌下神坛

（香港讯）由欧阳震华、马德钟、万绮雯和陈滢主演的无线剧《伙记办大事》原本收视不俗，首周收视更达24.7点。可惜随着剧情未见惊喜和剧情不合理等原因，收视开始走下坡，网民更留言大骂监制。

“收视福将”欧阳震华一向观众缘十足，演活不少经典角色，就连客串演出《爱.回家之开心速递》也打破剧集收视纪录。可惜因为《伙记办大事》，这位“收视福将”或被连累，甚至“跌下神坛”。

剧集是欧阳震华和万绮雯这对最佳拍档继2015年的《东坡家事》后，再次合作，加上是他们在无线的告别作，观众都相当期待。但观众渐渐发现陈滢在剧中的戏份极重，居然占全剧一大半，就连视帝马德钟亦沦为配角，网民大骂主角变配角，无线分明欺骗观众，力捧陈滢，更建议剧集应改名叫《陈滢办大事》或《常笑办大事》（常笑是陈滢剧中角色名字）更贴切。

陈滢被批演技不自然

陈滢担大旗原本是最佳上位的机会，但观众就嫌她这次的演技不太自然，狠批她“只用鼻孔演戏”。

欧阳震入行近40年来参与过近6、70部剧集，而资料显示，他主演的剧集，有17部收视率超过30点，其中《洗冤录》《金装四大才子》《法证先锋》及《美味天王》成绩超然，最高收视达至40点，2002年的《陀枪师姐II》最高收视更冲破47点。欧阳震华也凭《洗冤录》夺得“我最喜爱的男主角”成为“香港视帝”。