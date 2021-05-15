明天起餐饮禁堂食 艺人老板如何应对？

政府昨天宣布再收紧防疫措施，从明天起至下个月13日，社交聚会人数从5人减至2人，餐饮也禁止堂食只能打包。

虽然有了去年的经验，但仍有不少餐饮业者对这项“突然宣布” 的措施感到措手不及。

那，对于也经营餐饮业的艺人而言，这项再收紧措施对他们的冲击有多大？他们又将如何应对呢？

周崇庆：停业一个月

和周初明、两搭档联合开设泰式烧烤火锅（Mookata）摊位的周崇庆说，由于泰式烧烤火锅，无法打包回家，只好暂时停业，

他笑着说：“就当着是放一个月的长假咯！”

至于将会损失多少？崇庆说：“暂时还不清楚。”

不过，他期望6月13日之后，我国的疫情会好转，一切又恢复正常。

洪俊扬去年1月疫情暴发前开设泡泡茶店。（图：档案照）

洪俊扬：重新部署 转攻外卖

本地歌手洪俊扬将设计不同外卖套餐，符合不同食客的需求。

洪俊扬算是本地较早投入餐饮业的艺人之一，至今开了两家泰式“船面店”“The Original Boat Noodle”、今年又开设了ClickAFood和印度香蕉叶饭餐厅Bananabro，同时也经营泡泡茶店Machi Machi。

对于这次的餐饮业只准外卖不准堂食，洪俊扬受访时说，对他的影响不算大，因为餐馆的面积不大，大约只能容纳30人左右，座位本来就有限。不过，面对未来将近一个月的只准外卖，脑筋转得快的洪俊扬已经想好了对策，他说将特别策划1人份、2人份及4人份及以上的简易套餐，以满足居家办公的食客及需要订餐的家庭。

虽然没有了堂食，但俊扬说不会减少人手，相反地会重新部署，让负责堂食的员工来管理外卖订单并协助厨房准备工作。

至于收入是否减少，俊扬说，随着外卖订单的增加将有助于覆盖堂食的收入，因此相信损失不会太多。

薛素珊想到再设计另一方便一家大小享用的套餐。（图：档案照）

薛素珊：推出爱心套餐

疫情期间，薛素珊在咖啡店开设韩式料理，她说，当时在设计菜单时，就将疫情或会再产生变化考虑在内，“所以我就设计了简单的套餐，以适合不同食客的需求，像1菜1肉1 韩式泡菜的套餐，方便一个人打包回家享用。”

薛素珊也透露，昨天听到政府的再收紧措施后，她马上就想到再设计另一方便一家大小享用的套餐，“我将它取名为‘爱心套餐’，让食客打包回家，一家人边享用边感到温暖。”

对于收入是否会减少？薛素珊说，她暂时还不清楚。