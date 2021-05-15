首度合作 冯盈盈:陈展鹏当爸后更温柔

首次合作，TVB当家花旦冯盈盈爆陈展鹏挂念女儿，每天说想早点收工回家看女儿。

冯盈盈在警匪剧《逆天奇案》中饰演一名委内瑞拉华侨的电脑骇客，也是飞虎队队长钱小豪的养女，在一次行动中，钱小豪不幸身亡，为找出真相，冯盈盈与饰演O记警官的陈展鹏联手缉拿凶徒。

这是冯盈盈第一次和陈展鹏合作，两人首度结戏缘，就有不少的对手戏，而当冯盈盈获悉将和陈展鹏合作时，最初内心感到忐忑不安，她在接受《新明日报》音频访问时说，一直以来，她都觉得陈展鹏很cool，给予人一种很冷的感觉，所以担心在合作上无法擦出火花，岂料合作下来，冯盈盈笑说：“原来我是杞人忧天！”

“其实他是很nice的前辈，很有耐心，也会指导我，而私底下的他更是很搞笑，经常会和我们说一些黑色幽默的笑话。”

冯盈盈还说，或许是陈展鹏已经当了爸爸，让人感觉他变得更加温柔。

“他在片场常会和我们分享他和女儿的生活点滴，也经常告诉我们他非常挂念女儿，每天想早点收工，可以让他回家看女儿，也因为如此，让我看到他慈父的一面。”

为纠正咬字参加真人秀

港姐出身的冯盈盈是TVB力捧的当家花旦，但是出道至今，她常被批评咬字含糊不清，又带有懒音，演技不自然、造作。

为纠正这些缺点，冯盈盈日前报名参加了TVB推出的演员考配音能力的真人秀《好声好戏》，她透露，她花了不少时间做准备，其中还聘请梅艳芳生前御用的配音员龙宝钿来指导她，结果让她成功突围，进入总决赛。

至于演技，冯盈盈坦言刚入行时因为年纪轻，没有太多的人生阅历，所以只能靠幻想、看戏或参考他人的经验来揣摩角色，“不过，现在随着年龄的增长，人生经验也比较丰富，我的演技确实有了些许的进步。”

不过，冯盈盈说，她还会努力，希望往后自己的演出会更有深度和内涵。

《逆天奇案》，周一至五晚上8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道及新电信511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。