台北电影奖入围名单公布 张震、邱泽、杨祐宁抢影帝

（台湾讯）2021年台北电影节昨天（5月14日）公布入围名单，最佳剧情长片入围的有《消失的情人节》《当男人恋爱时》《无声》《缉魂》《同学麦娜丝》。影帝入围有张震、邱泽、杨祐宁、吴慷仁、马志翔；影后则有谢欣颖、大霈、杨丽音、许玮甯、阳靓。

台北电影奖报名作品创新高，达400件作品参赛，入围最大赢家是8项提名的柯贞年作品《无声》；居次的是入围7项的《当男人恋爱时》、《消失的情人节》《同学麦娜丝》。

最佳男主角入选的包括《缉魂》张震，他瘦身12公斤诠释癌末检察官的状态逼真，极具说服力；邱泽凭《当男人恋爱时》中浓厚在地台客性格的痴情汉获青睐；杨祐宁在《复身犯》分饰多角颇具张力获肯定。另2位入选者如同黑马杀出，包括《我没有谈的那场恋爱》的吴慷仁和《听见歌 再唱》的马志翔。

女主角方面，去年金马影后提名者《怪胎》谢欣颖和《消失的情人节》大霈再度入围，但桂纶镁却意外落空。改由《当男人恋爱时》的许玮甯、《爱．杀》的阳靓、《美乐蒂》杨丽音。

刘冠廷以《同学麦娜丝》和《诡扯》2片同时角逐男配角，对上去年金马男配角《同学麦娜丝》的纳豆、以及《无声》金玄彬、《亲爱的杀手》郑志伟。

女配角有《馗降：粽邪2》的陈雪甄、《当男人恋爱时》锺欣凌、《缉魂》孙安可、《爱．杀》严艺文、《诡扯》百白。最佳新演员有《我没有谈的那场恋爱》的艾怡良、《无声》释演聋哑学生的陈姸霏和刘子铨，以及《爱．杀》陈俋君、《软弱的梨》黄稚玲。

入围影帝的邱泽表示感谢台北电影奖评审。张震凭《缉魂》入围影帝，则表示，非常荣幸能够入围台北电影节最佳男主角。“希望《缉魂》这次可以取得好成绩，也希望大家平安健康，谢谢。”