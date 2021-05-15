痛失儿女抚养权原因曝光 法官：郑爽情绪不稳定须接受精神治疗

（中国讯）29岁中国女星郑爽和富二代旧爱张恒今年初被爆赴美代孕生下一子一女，岂料2人分手撕破脸后，男方指控郑爽在代理孕母怀孕7个月时试图弃养，引起轩然大波，郑爽也因此遭到中国官方封杀。今年3月郑爽飞到美国与张恒打官司抢抚养权，最终由张恒赢得一双子女的抚养独立决定权，昨天中国媒体公开法院判决书，直言郑爽因“情绪不稳”“表现令人不安”失去小孩抚养权。

据《新浪娱乐》报导，郑爽与张恒的抚养权案的30页官司判决书曝光，法院认为双方都未将孩子的利益完全置于父母的利益之上，并把所有有关抚养孩子的重要决定都推给法院。经过多方蒐证调查，法院认为张恒在孩子出生后，就一直担任主要抚养人，照顾他们至今18个月，是孩子们唯一认识的父亲，并给了他们一个温暖的家，且满足他们的需求。相比之下，郑爽仅与孩子见过几次面，对孩子而言只是个陌生人，绝对不是母亲。

法院认定郑爽的情绪不稳，表现令人不安，因此要她参加6个月的专业治疗，以帮助她精神情绪稳定，发展与孩子的关系，以及为人父母的应对技巧。此外，也为她制定育儿时间表，每周有3个时段要照顾孩子，并可随着与孩子关系缓和而延长，其余时间则归父亲。

此外，法院判决张恒拥有抚养决定权，成为孩子主要居住方，不过在紧急情况下，父母双方均有权签署合法文件；张恒不需要经过郑爽同意或签名，也能获得孩子所需任何政府文件，包括护照在内的唯一权利，意即张恒不需要郑爽同意，即可将两个孩子带回中国。

好友为郑爽叫屈

一个曾多次曝出郑爽近况的好友发文透露了郑爽对孩子抚养权的回应。郑爽的好友称，郑爽一直要求的都是共同抚养权，张恒发布的长文里说郑爽有少量抚养权，就是两人共同抚养的意思。郑爽好友还说，张恒一直在玩文字游戏，并透露郑爽不会说话，还告诫了他们不要多说什么，郑爽说时间会代替她想说的话，还透露郑爽自始至终只想有个家，没想到被张恒害得那么惨。

爆发代孕风波后，郑爽曾透露因为自己年轻时节食，健康不允许生育，所以和张恒一起决定代孕，并联系相关机构。郑爽称自己和张恒于2019年9月27日终止关系，关于孩子，没有具体计划，只是讨论过：“会让他们回到中国，由我们一起抚养，张恒也同意这样的决定。”

郑爽希望能够和张恒共同抚养孩子，但张恒觉得郑爽情绪不稳定，如果郑爽与孩子在一起，他会有非常大的顾虑。他还说过：“我不能把孩子送到虐待动物的人手里去，因为郑爽曾经虐待过狗。”

不论过去双方各有什么说法，法庭最终判张恒获得孩子抚养权，郑爽得接受半年专业治疗，以帮助她恢复精神情绪稳定。