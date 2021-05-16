追龙II：贼王 Chasing the Dragon II：Wild Wild Bunch

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

改编自90年代香港头号悍匪绑架首富长子并要求巨额赎金的故事，由四大金像奖最佳男主角梁家辉、古天乐、任达华和林家栋领衔演出。

谈判专家 The Negotiation

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.15

韩国动作犯罪片，围绕一桩发生在泰国的人质挟持案件。谈判专家河采韵（孙艺真饰）必须在犯罪头目闵泰久（玄彬饰）要求的时间内，凭借协商技巧救出人质。

拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan

Fox Movies（新电信Ch414）

晚上9.00

二战的美国伞兵瑞恩（Matt Damon饰）被困在敌人后方，他的三个兄弟已战死，如果他也遇难，老母亲将无依无靠，美国作战总指挥部派遣米勒上尉（Tom Hanks饰）率领小分队前往救援。前线危险重重，他们怀疑到底值不值得冒着八个人的生命危险去搭救瑞恩……

72小时前哨救援 The Outpost

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上7.05

描述阿富汗卡姆戴希战役的真实故事，54名美军在危险的前哨站，被400个塔利班暴徒围攻，这些士兵与敌方武装分子展开持久的作战。

世界跟我这Young玩 My Young World

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.00

来自日本的千田爱纱、瑞典的方马丁及全能女神安心亚、新生代旅游达人刘沛颖一起享美食，玩体验，交朋友，找出理想的旅游蓝图。