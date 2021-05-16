中国广电“倒奶”风波后规范选秀节目 《中国好声音》喊话：不设付费投票环节

中国广电在“倒奶”风波后规范选秀节目，《2021中国好声音》放话“不设置任何付费投票环节”、《中国潮音》招募明列3大报名条件“无不良嗜好、无犯罪纪录、拥护一个中国政策”！

中国男团选秀节目《青春有你3》（《青春3》）成团总决赛前夕卷入“倒奶”风波、学员余景天的父母疑涉毒涉黄，导致节目腰斩，北京广电为加强规范网络综艺节目，周一（10日）发布《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》，要求节目不得设置“花钱买投票”“集资投票”等环节或数据造假，呼吁整治粉丝非理性追星的问题。通知也要求节目严谨把关选手背景情况，禁选用涉及存在违法犯罪记录或丑闻缠身的选手，同时禁止未成年参加选秀类网络综艺节目，杜绝包装炒作明星子女。

《青春3》卷入的“倒奶”风波辐射的范围覆盖整个大陆娱乐圈，将为选秀综艺带来深远的影响，有传出未来3年大陆禁办选秀，不过说法未获官方证实。

为确保不踩广电的禁令地雷，中国选秀节目“步步为营”，《2021中国好声音》去年12月官宣首位导师周杰伦，日前开启海选活动，前几天节目组也发文向海选学员喊话，明言节目不设置任何付费投票环节，整个选拔过程将秉持公平、公正和公开的透明原则。

优酷重磅打造的音乐竞演真人秀节目《中国潮音》在《青春3》被勒令停播3天后启动线上招募活动，除了年纪、性别和才艺等，节目组还列出3大报名条件，包括无不良嗜好、无犯罪纪录以及拥护一个中国政策。《中国潮音》的报名条件引来网民热议，“选秀报名条件怎么定才好”还一度因此登上微博热搜。

另一厢，从选秀节目出道的偶像团体也表明立场，上个月从《创造营2021》出道的11人限定男团INTO1，于11日在微博转发经纪公司哇唧唧哇娱乐的“理智追星倡导书”声明，声明中提及杜绝浪费，不参与不理性的应援行为；过去两年凭《创造营》系列出道的限定男团R1SE、限定女团硬糖少女303也在转发了该则声明。

各大平台拟推近十档选秀

据悉，今年中国各大平台计划或已经推出的选秀、竞技或养成类节目近十档，包括腾讯视频《明日之子民谣季》、乐华和爱奇艺联手的《下一站出道》等。

当中，优酷男团选秀《亚洲超星团》放眼来自亚洲各国的练习生，节目旨在打造七人男团，原本预计今年8月推出，去年11月也官宣了首位导师为中国嘻哈歌手Gai（周延），同时在微博分享“选手初亮相”片段。上个月中，节目组宣布开启全球招募，还邀请到韩国SM家族的Super Junior成员东海、圭贤和神童、NCT Dream和Red Velvet成员等录制招募视频，因此有传SM社长李秀满将出任导师之一；与此同时，曾执导日本电影《情书》的导演岩井俊二宣布以评委身份加盟节目。

针对《超星团》能否播出，疑似节目的工作人员“亚洲超星团打工人”过去几天在节目微博超话留言安抚网民，他透露，优酷已经签约的选手有很多是素人，目前团队仍在面试选手的阶段，节目预计8月首播，他还写下“没有收到可能会不能播的消息”“如果节目真的没了，会通知大家的”。

此外，据悉芒果TV也有意加推出女团选秀，打造国际化九人女团，节目原订于今年第四季度上线。

不过，随着“倒奶”风波发酵、广电规范选秀，这些选秀节目能否如期播出仍是个未知数。