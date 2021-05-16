受邀当台北电影节评审 李国煌忍痛推掉

新台两地疫情回弹，本土阿哥李国煌忍痛推掉台北电影节评审工作！

《新明日报》获悉国煌凭《男儿王》为金马加持，首次受邀担任2021台北电影节评审一职，这对本地姜是一份荣耀，当时国煌直认不讳，只待机票、住宿确定就启程，不料两地冠病疫情恶化，原订6月17日飞台的国煌，仔细考虑后，只能忍痛谢绝邀约。

台湾昨暴增180个本土确诊案例，当地政府宣布双北（台北市、新北市）疫情警戒提升至第三级，全台湾进入第二级警戒。

由于台湾确诊病例激增，政府跨部门抗疫工作小组昨宣布针对台湾收紧边境管制。

国煌受访告诉《新明》：“主要是飞台北得隔离多天、之后7天看片（电影），回新之后又得再度隔离，这样一来会影响我拍电影《团圆饭》以及其他工作，实在没办法，不得不推。”他也感到可惜，但只能寄望下一次再有机会。

李国煌与妻子及三名子女。（受访者提供）

与孩子齐抗疫 家长也得尽责

近日本地传出学生确诊，国煌育有13岁长女李思缘，念初中一、10岁的儿子李炯铨与8岁的小女儿李紫菡，他表示暂未接获停课通知，但身为家长当然会很担心！

“你要求小孩子作一米安全距离，他们那么顽皮，能够办到吗？但小孩求学是很重要的，不让孩子去学校也不行，戴口罩是必须的、勤于消毒也很重要。”

国煌直言身为家长也须尽一份力，“若不是拍摄或做生意，我都尽量留在家中，不要出门，避免将病毒从外面带回给小孩。”

问起孩子是否遗传他的基因，国煌笑说：“大女儿酷酷的、二儿子爱讲话、小女儿有表演天分。”