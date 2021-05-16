辉哥完成接种疫苗 吁做好防疫别“铁齿”

虽对药物严重敏感，年近七旬辉哥程旭辉完成疫苗注射开心嚷“顺顺”！

辉哥在刚过去不久的5月1日劳动节才完成第二支疫苗注射，第一支是在4月3日，他与太座一起去注射疫苗，太太在打完第二支疫苗时发了高烧，辉哥的情况比预料中好：“我打第一支疫苗时，只有注射的手臂部位麻痛、第二支已没有感觉，一切顺顺！”

辉哥有心脏瓣膜关闭不全问题，又对药物严重敏感，导致他对注射疫苗一度表现得忐忑不安，但完成注射后，一切安然无恙。

提醒全家 不怕被嫌“啰嗦”

获悉本地出现学生确诊病例，家有6孙的辉哥十万火急打电话通知女儿，要求大人小孩都把口罩戴好、消毒液随时携带，双手一定要洗得干干净净，不要随便“冲冲水”就算，“小孩上学要带自己的筷子、汤匙，这样比较卫生吧。”他说过不给自己压力，但为了家人安危，免不了提醒再提醒，被家人嫌“太啰嗦”。

“大家都要更遵守安全距离、戴口罩，不要‘铁齿’，不要act hero(逞英雄），像我驾车时在车内没戴口罩，下车过后，才走两步发现自己忘了戴，立即跑回车上赶紧戴回口罩，为了担心疏漏，我现在车上、包包内都装有口罩，随时戴上！”

辉哥在来临的周二将做方言综艺节目《欢喜一家亲》角色造型，疫情期间工作减少，辉哥做了不少直播，“当中为慧戒师傅在面簿上做的直播，从去年7月开始，到今年7月就足足一年了，真是个‘长寿的直播’啊！”

与慧戒师傅一起做直播时，辉哥就像个“问题乐龄”老是问“为什么”，为慧师傅暖场，进而解答公众疑难，跟慧师傅跟久了，辉哥也学到一些看风水的皮毛工夫呢。