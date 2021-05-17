送60对《我的姐姐》戏票

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来自 / 联合早报

文 /
​​​​​​​李亦筠

发布 / 2021年5月17日 5:00 AM

张子枫在《我的姐姐》演出的姐姐，在父母车祸身亡后，还得抚养关系冷漠疏离的弟弟。（mm2提供）
张子枫在《我的姐姐》演出的姐姐，在父母车祸身亡后，还得抚养关系冷漠疏离的弟弟。（mm2提供）

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由中国人气女星张子枫演出的中国票房冠军电影《我的姐姐》，让人看到感动落泪。

《我》刻画姐姐安然（张子枫饰）的父母为了要一个男孩，不惜谎报她是个瘸子。当检查人员撞破姐姐身体健康的真相时，父亲还对她一顿暴打。高考时姐姐填报的北京临床医学专业，也被父母偷偷改成了家乡的护理专业，理由是“女孩要早点赚钱养家”。考研去北京成为姐姐摆脱父母的光明出路。但父母不幸车祸身亡，给她留下了年仅6岁的弟弟。原本已经明确规划了人生道路的姐姐，面临着要抚养关系冷漠疏离的弟弟，还是追求个人理想的艰难抉择。

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