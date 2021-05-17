送60对《我的姐姐》戏票

由中国人气女星张子枫演出的中国票房冠军电影《我的姐姐》，让人看到感动落泪。

《我》刻画姐姐安然（张子枫饰）的父母为了要一个男孩，不惜谎报她是个瘸子。当检查人员撞破姐姐身体健康的真相时，父亲还对她一顿暴打。高考时姐姐填报的北京临床医学专业，也被父母偷偷改成了家乡的护理专业，理由是“女孩要早点赚钱养家”。考研去北京成为姐姐摆脱父母的光明出路。但父母不幸车祸身亡，给她留下了年仅6岁的弟弟。原本已经明确规划了人生道路的姐姐，面临着要抚养关系冷漠疏离的弟弟，还是追求个人理想的艰难抉择。