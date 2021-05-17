吴宇森洽拍网剧《赤壁》 拟邀梁朝伟林志玲合体演出 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月17日 5:00 AM 吴宇森（左）与人人娱乐CEO廖宝军密会。（人人娱乐提供） 字体大小: 小 中 大 香港导演吴宇森与人人娱乐CEO廖宝军密会的照片曝光，据悉两人在洽谈把电影《赤壁》改编拍摄成超级大网剧，并拟邀原班人马梁朝伟、林志玲再度合体演出。电影《赤壁》由吴宇森执导，金城武、梁朝伟、张震、林志玲主演，2009年中国大陆总票房高达5.8亿人民币（约1亿2000万新元），吴宇森凭借该片获得第67届威尼斯电影节金狮奖终身成就奖和第12届上海国际电影节华语电影杰出贡献奖等多个国际奖项。他和人人娱乐有意改编拍摄成超级大网剧，力争今年完成剧本打磨，由吴导负责内容创作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 梁朝伟 林志玲 吴宇森 《赤壁》 观众大声说 与王鹤棣谱四世情缘 祝绪丹待上位？