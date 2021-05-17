吴宇森洽拍网剧《赤壁》 拟邀梁朝伟林志玲合体演出

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月17日 5:00 AM

吴宇森（左）与人人娱乐CEO廖宝军密会。（人人娱乐提供）
吴宇森（左）与人人娱乐CEO廖宝军密会。（人人娱乐提供）

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香港导演吴宇森与人人娱乐CEO廖宝军密会的照片曝光，据悉两人在洽谈把电影《赤壁》改编拍摄成超级大网剧，并拟邀原班人马梁朝伟、林志玲再度合体演出。

电影《赤壁》由吴宇森执导，金城武、梁朝伟、张震、林志玲主演，2009年中国大陆总票房高达5.8亿人民币（约1亿2000万新元），吴宇森凭借该片获得第67届威尼斯电影节金狮奖终身成就奖和第12届上海国际电影节华语电影杰出贡献奖等多个国际奖项。他和人人娱乐有意改编拍摄成超级大网剧，力争今年完成剧本打磨，由吴导负责内容创作。

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