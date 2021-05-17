丁海寅新剧《雪降花》 20多万人请愿要求停拍

（首尔讯）韩剧《朝鲜驱魔师》被批评严重扭曲韩国史实，播两集就腰斩；由丁海寅、Blackpink成员Jisoo（金智秀）主演的“Snowdrop”（暂译《雪降花》）还没播，网友就对其历史设置有疑虑，上政府请愿网要求停拍。《朝》停播请愿人次已达24万，《雪》则超过22万人响应。

针对两起请愿，青瓦台14日回应：“《广播法》第四条保障广播公司的自由和独立，也规范了那些不守法律的规则与干涉。关于创作作品，政府直接干预将可能侵害表现的自由，必须采取谨慎态度；至于对于违背社会观感的内容，政府尊重民间如创作者、生产者及观众等自我努力过滤以及自主的选择。”不过对于过度的扭曲史实，创作者还是有责任，“妨碍广播的公共责任或是违反审议条例，将会成为放送通信审议委员会的审议对象。”据该会指出，已收到5000多件关于《朝鲜驱魔师》的投诉，将会择期排入议程讨论。

预定6月播出的《雪降花》，以1987年的首尔为背景，讲述某一天突然闯进女子宿舍的名门大学生林秀浩（丁海寅饰），和冒着被监视的危机，藏匿并治疗他的大学生殷英初（金智秀饰）之间的爱情故事。剧中有许多关于国家电子安全企划部（简称《安企部》，即现在的国家情报院）的背景设置，在当时的韩国可说是民主化运动相当盛行的年代，但当时的安企部将许多无辜民众抓起来诬赖为间谍，不法拷问的情势更是屡见不鲜。

让韩网民有疑虑的在于男主角的设置疑似是间谍，却假装是善良的大学生，以及男女主角剧中名字，让人联想起现实中失踪的被害人，以及可能刻意美化了当年安企部部长的形象，尤其现实生活中，被害者家属至今还与他打官司，对方曾一度被判刑，却于2013年再审被判无罪，直到去年10月家属都还在上诉。

韩网民认为，由于Jisoo有许多海外粉丝，影响力巨大，对于韩国历史的考证应该要更加严谨，以免给海外传递不实消息。据悉《雪降花》并没停拍，不过剧组称会管控戏剧品质，并修正可能造成问题的场面。