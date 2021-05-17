为演“怕输先生2.0” 赖宇涵增肥至80kg

《怕输先生2.0》线上记者会今早（17日）举行，赖宇涵扮演经典人物“怕输先生”，爆作家刘夏宗只有一个要求，“他要我增肥！”

本地漫画家刘夏宗创造的经典人物“怕输先生”是一代新加坡人的集体回忆，电视阿哥周初明曾在2000年演出5频道真人版情境喜剧，所诠释的“怕输先生”让人记忆犹新；今年，mm2制作的六集英语网剧《怕输先生2.0》（Mr. Kiasu 2.0）正式推出，赖宇涵“接棒”当怕输先生。这是他首次担任英语剧的主角。

赖宇涵接受《联合晚报》电话访问说，与作家刘夏宗有合作默契、彼此信任，对方未紧紧“盯场”，给予剧组自由空间发挥。

赖宇涵笑说，刘夏宗提出的唯一要求是要他增肥，“剧集1月开拍，我从马来西亚回新，在隔离期间在社媒很活跃，开直播说要减肥，担心拍《怕》时太肉！结果，Johnny（刘夏宗）打电话叫我不可以减肥，因为‘怕输先生’是中年人，他要我吃肥一点！”

赖宇涵于是在隔离期间频密叫外卖，从原本的75公斤吃到“人生巅峰”80公斤。他说，剧集杀青后，他一度无法成功甩肉，“我很容易肥，也很怕肥的！目前在进行减肥疗程，不吃零食，不吃淀粉类食物，一周固定运动三四天，现在到73公斤了！”

作者刘夏宗：打造属于这个时代的《怕》

刘夏宗今早与众演员出席线上记者会。刘夏宗说，离上一部《怕输先生》电视剧已超过20年，这次名为“2.0”是想跳脱先前的版本，打造属于这个时代的《怕》。他此次担任监制角色，选择“退一步”让剧组发挥，也不认为创作者的决定一定正确。

《怕输先生2.0》本月28日在meWATCH播出。故事讲述，怕输先生（赖宇涵饰）被公司解雇，努力超强意志力与怕输精神再次从谷底爬起。过程中，他会做出什么愚蠢、搞笑的事呢？

首场戏NG 20次感挫败

赖宇涵在拍摄期间遇到两大问题，不得不跳出以往的“舒适圈”。他指出，用英语表演不是他的专长，在剧中也不能过度使用Singlish，“刚开始有压力。我之前演主角的戏不多，通常是当绿叶，这一次当主角戏份多了很多。”

再来，《怕输先生2.0》以黑色幽默方式呈现，跟他以往诠释喜剧角色的“浮夸”方式不同。他说，黑色幽默不好拿捏，必须放下之前的表演经验，当场吸收和了解导演要什么。我得面无表情把一大串台词念出来，不能停顿，也不可以有太多表情，彩排了很久。”

他透露，开拍首日的第一场戏与导演反复雕琢，竟NG20次，这让往往可以“一take搞定”的他有挫败感，“蛮感谢导演的耐心，重拍几次都不介意，只要能达到导演的标准。”